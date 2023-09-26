الأولى على علوم سياسية بني سويف: سعيدة بتكريم الرئيس السيسي (فيديو)

أعربت عبير لطفي، الحاصلة على المركز الأول في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة بني سويف، وإحدى المكرمات من الرئيس السيسي اليوم في ستاد قناة السويس في يوم التفوق عن سعادتها الكبيرة من تكريم الرئيس السيسي لها، موضحة أن دعم الرئيس السيسي للطلبة كان له أثر كبير عليهم.

كل الطلبة كانت سعيدة بالتكريم والأجواء العظيمة



وأضافت "لطفي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع من خلال قناة "الحياة"، اليوم الثلاثاء، أن كل الطلبة كانت سعيدة بتكريم الرئيس السيسي والأجواء العظيمة التي حدثت في ستاد قناة السويس خلال الفترة الماضية، وهو أمر مشجع جدا لهم ولكل الأجيال القادمة من الجامعات.

وتابعت، أن دراستها ليست فقط مجرد دراسة وانتهت وإنما تعمل بدراستها في الوقت الحالي،معقبة: "اللي بناخده نظري بنطبقه عملي، والدنيا بالنسبة لينا حلوة، والدولة بتدعمنا كتير جدا".

واختتمت: “والدي أ خدني بالحضن بعد التكريم، وكان سعيدا جدا، والحمد لله على التكريم، ووالداتي لم تكن موجودة اليوم، ولكنها شاهدتني في التلفزيون، وكانت سعيدة”