مسلسل حدث بالفعل .. موعد انطلاق حكاية «ريش أبيض»

ينطلق غدًا الأربعاء، عرض حكاية جديدة من حواديت مسلسل حدث بالفعل، وهي “ريش أبيض”، عبر إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة، بطولة الفنان ماجد المصري، بسمة، رنا رئيس.

روج الفنان ماجد المصري للحكاية الثانية من مسلسل «حدث بالفعل»، المقرر عرضها غدًا الأربعاء الموافق 27 سبتمبر، عبر إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة، بعدما حازت الحكاية الأولى من المسلسل على إعجاب الجمهور وحققت نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر ماجد المصري، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «انستجرام» بوستر المسلسل، وعلق: «حدث بالفعل حكاية ريش أبيض، إخراج هشام الرشيدي، تأليف فادي نجار، إنتاج حاتم سمعان».

مسلسل حدث بالفعل

ويعد مسلسل حدث بالفعل، أجدد الأعمال الدرامية المصرية، والذي تدور أحداثه في إطار الجريمة والتشويق، ويضم مجموعة قصص منفصلة عن جرائم ارتكبها أشخاص بدافع نفسي.

ويزيد من اهتمام الجماهير بمشاهدة مسلسل حدث بالفعل أن الأحداث الواردة فيه مشتقة من قضايا حقيقية لمجرمين تم ضبطهم بعد ارتكابهم جرائم بشعة.

مسلسل حدث بالفعل

يضم مسلسل حدث بالفعل عدة حكايات، كل حكاية تحمل قصة مختلفة وجاءت في مقدمة العرض، حكاية “تحت الحزام”، بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، خالد أنور وسلمى أبو ضيف.

أبطال حكايات مسلسل حدث بالفعل

ويشارك في بطولة مسلسل حدث بالفعل، مجموعة من ألمع نجوم الدراما، وعلى رأسهم غادة عبدالرازق وماجد المصري وبسمة وكريم فهمي ومحمود عبدالمغني وشيرين رضا ودينا الشربيني.