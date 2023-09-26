اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة يبدأ إجراءات الترشح في السباق الرئاسي

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الأربعاء، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "عبدالسند يمامة يبدأ إجراءات الترشح في السباق الرئاسي".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

رئيس حزب الوفد: المدة المحددة لجمع التوكيلات للمرشحين كافية

نخوض الانتخابات بقوة بما يليق باسم وتاريخ الحزب ورصيده في الشارع المصري

الوفد الظهير الشعبي للمصريين ويمتلك حلولًا علمية لجميع المشكلات

المشاركة الإيجابية واجب وطني وحق أصيل لا يجوز التنازل عنه

"الهجرة" تدعو المصريين بالخارج للمشاركة في الاستحقاق الدستوري

البرلمان يتلقى الطلبات حتى الثلاثاء المقبل.. النواب يوقعون على نماذج تزكية المرشحين للانتخابات

توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقاري لتوثيق توكيلات مرشحي الرئاسة

"الهيئة الوطنية": 20 مليون جنيه دعاية انتخابية للمرشحين في الجولة الأولى و5 ملايين للإعادة