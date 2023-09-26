عبدالسند يمامة يبدأ إجراءات الترشح فى السباق الرئاسى

رئيس حزب الوفد: المدة المحددة لجمع التوكيلات للمرشحين كافية

نخوض الانتخابات بقوة بما يليق باسم وتاريخ الحزب ورصيده فى الشارع المصرى

الوفد الظهير الشعبى للمصريين ويمتلك حلولاً علمية لجميع المشكلات

المشاركة الإيجابية واجب وطنى وحق أصيل لا يجوز التنازل عنه

أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، أن الحزب بما يملكه من رصيد كبير فى الشارع المصرى سوف ينافس بقوة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، كونه الظهير الشعبى للمصريين جميعاً.

وقال إن الوفديين سوف يدافعون بقوة عن حقوقهم الديمقراطية من أجل غد أفضل للأجيال القادمة.

وأشار رئيس الوفد إلى أن الحزب يملك برنامجاً اقتصادياً شاملاً يتضمن حلولاً علمية لكل المشكلات التى تعانى منها البلاد.

أضاف الدكتور عبدالسند يمامة أن الوفد سوف يعلن عن تفاصيل برنامجه الانتخابى خلال مؤتمر صحفى عالمى عقب فتح باب الترشح.

وقال رئيس الوفد إن الفترة الزمنية المحددة من الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بجمع التوكيلات فترة كافية للمرشحين، حيث ينص قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية فى مادته الثانية على أنه: «لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية، يُزكِّى المترشح 20 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح».

جاء ذلك في تصريحات صحفية للدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، خلال قيامه باستخراج صحيفة الأحوال الجنائية أمس الثلاثاء من قسم الدقى بمحافظة الجيزة، استعداداً للانتخابات الرئاسية.

وأكد رئيس الوفد أهمية المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية لاختيار من سيتولى سدة الحكم لمدة 6 سنوات، وهو ما يعتبر واجباً وطنياً، بعيداً عن السلبية، انطلاقاً من المسئولية الوطنية التى تقع على عاتق الجميع بضرورة المشاركة عبر صناديق الاقتراع، لافتاً إلى أن دعوات المقاطعة السلبية هى دعوات بائسة وتتعارض مع مبادئ الديمقراطية.

وأضاف «يمامة» أن مشاركة المواطن فى الانتخابات هى حق أصيل لا يجوز التنازل عنه بأى شكل من الأشكال، كما يجب التمسك بها كونها تؤثر على مستقبل المواطن بشكل خاص، والوطن بشكل عام.

وتعكف اللجان العامة لحزب الوفد فى المحافظات ونواب الحزب فى مجلس النواب والشيوخ بدوائرهم فى جميع أنحاء الجمهورية على دعم حملة الدكتور عبدالسند يمامة مرشحاً عن حزب الوفد فى الانتخابات الرئاسية، حيث تم تدشين غرف العمليات وفتح باب التطوع للانضمام للحملة، وبدء حصر جميع الميادين والشوارع التى سيتم عمل الدعاية الانتخابية اللازمة بها، وتنظيم وعقد ندوات للتوعية ببرنامج الوفد، وأهمية المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية.