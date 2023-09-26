الثلاثاء 26/سبتمبر/2023 - 09:41 م 9/26/2023 9:41:47 PM

مصر العظيمة مصر الكرامة مصر النخوة والشرف ما حدث من إعصار دانيال فى ليبيا الشقيقة فى درنة وطبرق وباقى المدن الليبية، وما حدث فى المغرب الشقيق والتحرك المصرى السريع لإغاثة إخوتنا فى السودان هذه هى شهامتنا وهذه كرامتنا بالوقوف مع إخوتنا العرب وتقديم المساعدة برغم ظروفنا الماسة لكن الشعب العربى هم إخوتنا، دم واحد لا نستطيع أن نتخلى عنهم فى الأزمات، إننا لا نمن على أحد بل نقف إلى جوار إخوتنا بكل قوتنا. إن التحرك الفعال لرجال قواتنا لإغاثة المنكوبين من إخوتنا فى المغرب وليبيا والسودان واجب علينا وعند المحن يظهر المعدن الأصيل، لقد أعطى الرئيس عبدالفتاح السيسى تعليمات فورية بسرعة تقديم العون وأتمنى أن يكون كل العرب من المحيط إلى الخليج على قلب رجل واحد.

فإن حول العرب أعداء كثيرين يتمنون لنا الموت والاندثار، ولكننا أقوياء بإذن الله لأننا لا نعتدى على أحد ومن يحاول أن ينال منا فإننا سنذيقه الموت ألوانًا، وما يحاك ضد أمتنا من شرور علينا كعرب أن نحترس منه ونكون على أهبة الاستعداد ضد أى معتدٍ غاشم لنحفظ أوطاننا من كل غادر، وتحيا مصر.