أجلت محكمة مستأنف المقطم، اليوم الثلاثاء، الاستئناف المقدم من المتهمين بالنصب على الفنان صبري عبد المنعم على حكم حبسهم عامين مع الشغل، إلى جلسة 3 أكتوبر المقبل.

3 أكتوبر ..استئناف الحكم علي المتهمين بالنصب على الفنان صبري عبد المنعم

وقضت محكمة جنح المقطم المنعقدة بجنوب القاهرة، بمعاقبة المتهمين في قضية النصب على الفنان صبري عبدالمنعم بالحبس عامين مع الشغل والنفاذ.

وتبيّن انقضاء الدعوى بشأن متهمة توفيت بالسجن، وتم التحفظ على المتهمين المخلى سبيلهم على ذمة القضية عقب صدور حكم الإدانة.

وتبيّن أن المتهمة الأولى تُعد ممثلة الشركة المشار إليها، حيث حررت له شيكًا بنكيًا دون رصيد بالمبلغ المتفق عليه 36 ألف دولار، لكنه فوجئ بعد تسليم الشقة بأن المتهمة نصبت عليه في مبلغ مالي قدره مليون و900 ألف جنيه بعد تحريره لها توكيلًا عامًا ببيع الشقة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 10 متهمين تم ضبط 8 منهم، وجارٍ ضبط وإحضار الآخرين.

مصرع شخصين في حريق بالطابق الأرضي لعقار بمدينة نصر

كما لقي شخصين مصرعهما داخل حريق نشب بشقة سكنية في عقار مكون من 11 دور بالطابق الأرضي وامتد إلى الكافيه المجاور للشقة بشارع جمال عبد الناصر بمدينة نصر، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية وجاري السيطرة.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بعدد 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني حول موقع الحريق لمنع امتداده للأماكن المجاورة ولإحكام السيطرة عليه، ويجري رجال الحماية المدنية استخراج الجثتين، والسيطرة على الحريق.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى رجال الحماية المدنية بالقاهرة بلاغ حمل رقم 1889 يفيد بنشوب حريق داخل عقار مكون من 11 طابقا، وعلى الفور انتقل رجال الحماية مدعومين بـ 3 سيارات إطفاء وبالفحص تبين أن الحريق نشب داخل الطابق الأرضي وامتد إلى الكافية المجاور، مما أسفر عن مصرع شخصين وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التحقيقات.