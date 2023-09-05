أوهموه بشراء الشقة لسرقته.. اعترافات المتهمين بالنصب على الفنان صبري عبد المنعم

تصدر محكمة جنح المقطم بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، حكمها في اتهام 10 أشخاص بالنصب على الفنان صبرى عبد المنعم، في مليون و900 ألف جنيه، قيمة شقة يملكها الفنان.

نيابة المقطم والخليفة الجزئية، كانت استمعت إلى أقوال المتهمين بالواقعة، وقال المتهمون أنهم علموا أن الفنان يبحث عن شقة سكنية، فتواصلوا معه وأوهموه بشراء شقته، بعقود موثقة، وبالفعل اقتنع بذلك، ودفع لهم المبالغ المالية مقابل إيصالات الاستلام، ولكن في موعد تسليم الشقة لم يعثر عليهم ولم يتوصل لهم فأبلغ الشرطة، التي نجحت في القبض عليهم.

كما تبين أنهم أوهموه بشراء شقته بعقود موثقة، بمبلغ مالي بخلاف الحقيقة كما كشفت التحقيقات، أن المتهمة هى مالكة شركة المقاولات التي نصبت عليه، وأنها حررت للفنان شيكاً بنكياً بالمبلغ المتفق عليه 36 ألف دولار، ولكنه تفاجأ بعد تسليم الشقة للشركة بأنهم نصبوا عليه في مبلغ مالي قدره مليون و900 ألف جنيه بعد تحريره لهم توكيل عام ببيع الشقة.

النيابة تستدعي مالك الشقة لسماع أقواله

كما أكدت التحقيقات أن مالك الشقة الحالي يعمل "محامي"، وأمرت النيابة باستدعائه لبيان مدى علاقته بواقعة النصب، وما إذ كان متورطًا فيها، أو تم النصب عليه ايضا.

لتأمر النيابة في وقت سابق باستدعاء مالك الشقه الحالى، الذي اشتراها من صاحبة الشركة المتهمه الاولى، لسماع اقواله، بينما وبدوره، قال طلعت الشريف، محامى الفنان عبد المنعم صبرى، إن أحد المتهمين صديق شخصى للفنان عبد المنعم صبرى منذ 15 سنة، يدعى "ع،ط" كاتب ومؤلف وهو الوسيط بين الفنان عبد المنعم والمتهمين.

كما أوضح الفنان صبري عبد المنعم، أنه بحكم الصداقة التى تجمعهما، طلب منه أن يوفر مشترى للشقة، فاستغل المتهم علاقة الصداقة والثقة بينهما، وخطط لعملية النصب، على حد تعبيره.

يشار إلى أن التحريات الأولية، كشفت أن المتهمة الأولى تُعَد ممثلة الشركة المشار إليها، حيث حررت له شيكا بنكيا بدون رصيد بالمبلغ المتفق عليه 36 ألف دولار، ولكنه تفاجأ بعد تسليم الشقة بأن المتهمة، نصبت عليه في مبلغ مالي قدره مليون و900 ألف جنيه بعد تحريره لها توكيلاً عامًّا ببيع الشقة.

وقال الفنان صبري عبد المنعم، خلال التحقيقات إن المتهمَين أوهماه بشراء شقته، بعقود موثقة، وبعدما تم تحرير العقود هربا دون دفع مبلغ البيع.