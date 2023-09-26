جرعة مخدرات تكتب نهاية شاب في أكتوبر

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة علي جثة شاب متوفي بسبب تعاطيةجرعة زائدة من المواد المخدرة في أكتوبر.

تلقى ضباط مباحث قسم أول أكتوبر إخطارا من غرفة النجده بالعثور علي جثة شاب متوفي، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعي عمرو.ج.ا، 35 عاما، ولا توجد به أى إصابات ظاهرية.

وبعمل التحريات تبين أن الشاب توفي بسبب تعاطية جرعه زائده من المواد المخدرة ولا شبهه جنائية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

ضبط مواد مخدرة وتنفيذ أحكام قضائية



قام قطاع الأمن العام، بمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط، بتوجيه حملة أمنية موسعة، مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن؛ لاستهداف العناصر الإجرامية القائمة على الإتجار في المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.



وأسفرت جهود الحملة - التي استهدفت دوائر مديرية أمن دمياط - عن ضبط 4 قضايا إتجار، ضبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 8.250 كيلو جرام، وكمية من مخدر البانجو وزنت 15 كيلو جراما، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 6 كيلو جرامات، وكمية من مخدر الهيروين، وكمية من الأقراص المخدرة، وفرد محلي، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 4 متهمين، منهم 3 لهم معلومات جنائية.



كما أسفرت جهود الحملة - بمديرية أمن أسوان - عن ضبط 5 قضايا إتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 9 كيلو جرامات، وكمية من مخدر البانجو وزنت 5 كيلو جرامات، وكمية من الهيروين، والشابو، وبذور الخشخاش، بحوزة 6 متهمين، منهم 2 لهما معلومات جنائية، فضلا عن تنفيذ 839 حكما قضائيا متنوعا، وكذا ضبط 4 قضايا أسلحة نارية ضُبط خلالها رشاش، وطبنجة، و2 فرد محلي، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 4 متهمين.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجاري استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وضبط الخارجين عن القانون.