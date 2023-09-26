صبحي يستعرض الطفرة الإنشائية في البنية التحتية الشبابية والرياضية خلال 9 سنوات

في جلسة "حكاية وطن" ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر بمحافظة الإسماعيلية، استعرض الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، الطفرة الإنشائية في البنية التحتية الشبابية والرياضية في مصر خلال 9 سنوات.

وقال الوزير إن التكلفة الإجمالية لتطوير البنية التحتية لمراكز الشباب بالمحافظات وصلت إلى 22 مليار جنيه، منذ 2014 وحتى 2023، بواقع :"4295 إنشاء وتطوير ملاعب خماسية وقانونية، إنشاء وتطوير مدن شبابية ورياضية، تطوير الاستادات (6 استادات خدمت بطولة الأمم الأفريقية في 2019)، إنشاء وتطوير 14 صالة مغطاة، إنشاء وتطوير أندية متحدة الإعاقة".

وأوضح الوزير أن الدولة المصرية بذلت مجهودات كبيرة جدا لتطوير مراكز الشباب في المحافظات، وكان الوضع قبل 2014 صعب وحمل مشاهد غير لائقة لمراكز الشباب، رغم أن مركز الشباب أحد المؤسسات المهمة في المدن والقرى.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تهتم بشكل كبير بإتاحة الأنشطة والبرامج الشبابية والرياضية لجميع المصريين، حيث تم توزيع :"20 ألف دراجة ضمن مبادرة "دراجتك صحتك"، 3600 دراجة ضمن مبادرة "دراجتك دخلك"، 2200 ضمن مبادرة "دراجتك مشوارك".

وأضاف الوزير أن الوزارة تهتم بشكل كبير بالمحافظات الحدودية وأطلقت مبادرة "ألف بنت ألف حلم" لتنمية شخصية الفتاة من خلال برامج رياضية مثل كرة القدم، ونجحت الوزارة في الوصول إلى أكبر منصة توظيف "منصة مصر أونلاين" والتى تشهد تدفع كبير جدا بواقع 51 ملتقى توظيف استفاد منها 33.6 ألف فرصة عمل حقيقية بالمحافظات.

وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ببحث مضاعفة قيمة الجوائز للأبطال الرياضيين، قائلا: "عاوز دعم للأبطال الرياضيين.. فكر وادرس ونزود المستويات المعنية ويتم مضاعفتها للأبطال وشباب مصر.. وقولي الرقم كام؟".

فيما أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الحد الأقصى للبطل الأولمبي يحصل على معاش مدي الحياة ومكافأة 2 مليون، وهناك تدرج في بطولات العالم تبدأ من 500 ألف جنيه، والبطولات الأفريقية من 200 – 300 ألف جنيه، ومتوسط الجوائز للألعاب الفردية ليس قليلا، وكرة القدم لها نظام احترافي.

ورد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوضيح جهود الوزارة المختلفة في دعم الأبطال المصريين في البطولات الفردية المختلفة، قائلا :"نفذنا العديد من البرامج لدعم الشباب المصري والأبطال من خلال المركز الأولمبي .. وتم تجهيز الأماكن بشكل كامل وكذلك أماكن خاصة لأصحاب الهمم".

وتابع :"بنقدم لاستضافة أي بطولة بره الاتحادات الدولية بتيجي تقول مصر، كل بطل عنده دائرة وأحسن من بره، عندنا حائط الصد للشباب، وبنجهز لتنظيم اليوم الرياضي لمصر كل أبطال العالم وولادك هتشوف، مفيش سن لم يتأهل لكأس العالم".

وأكد الوزير أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتوفير فرص عمل للشباب وتحسين أوضاعهم المعيشية، وذلك من خلال: مشروع كابيتانو مصر الذي يفرز المواهب الشبابية والرياضية، ومشروع "الجينوم الرياضى المصرى" الذي يستهدف اكتشاف أفضل الحلول لاستخدام التكنولوجيا الحديثة فى عملية اختيار وتطوير أداء أبطال الرياضة المصرية.