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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

حلاوة المولد.. أسهل طريقة لعمل السمسمية في المنزل

سمسمية
سمسمية

السمسمية من الحلويات التي تتميز بمذاقها اللذيذ كما تحتوي علي العديد من الفوائد للجسم فهي تساعد على تقوية الأسنان، كما تساعد على إدرار اللبن للمرأة المرضعة، بالإضافة إلي تحسين الرؤية والسمع، وأيضًا تعمل على تحسين الرغبة الجنسية لدي النساء والرجال، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها للإحتفال بمولد النبوي الشريف.


 

السمسمية

طريقة تحضير السمسمية

المقادير

1 كيلو سمسم محمص (3 كوب)

200 جرام سكر (1 كوب )

200 جرام عسل جلوكوز (1 كوب )

 

خطوات التحضير

نحضر السمسم ونقوم بتنقيته من الشوائب حتى يصبح نظيف تمامًا.

نضع السمسم في صينية ونضعه في الفرن لمدة عشرة دقائق حتى يتحمص ، أو نضعه على البوتاجاز مع التقليب حتى يتحمص.

إذا لم يكن سكر الجلوكوز جاهز ،نقوم بوضع كوب من السكر مع كوب من الماء مع ملعقة عصير ليمون مع التقليب على النار حتى يثقل قوامها ونحصل على عسل الجلوكوز.

نضيف عسل الجلوكوز مع السمسم المحمص على النار مع التقليب بملعقة خشبية حتى تتجانس كل المكونات.

نحضر أي قالب على حسب الرغبة ونضع فيه خليط السمسمية (خليط العسل والسمسم).

نترك السمسمية حتى تبرد ،وتتماسك وبعد ذلك نقوم بتقطيعها إلى مربعات ونقدمها.

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