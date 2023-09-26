تشكيل الاتحاد لمواجهة الخلود في كأس خادم الحرمين الشريفين

أعلن المدرب البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، تشكيل الفريق الذي سيخوض مواجهة الخلود، التي تجمع الفريقين على ملعب ستاد عبدالله الفيصل، في إطار مواجهات دور الـ 32 من مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

تشكيل الاتحاد لمواجهة الخلود في كأس خادم الحرمين:

ويقود فابينيو تشكيل الاتحاد لمواجهة الخلود، ويتواجد نجولو كانتي ورومارينيو بطريقة لعب 4-3-3، والتي تتكون من:-

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

في خط الدفاع: مدالله العليان وفليبي لويس وحسن كادش وأحمد بامسعود.

في خط الوسط: فابينيو وسلطان الفرحان ومروان الصحفي.

في خط الهجوم: رومارينيو وهارون كمارا وصالح العمري.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الاتحاد أمام نادي الخلود كل من مارسيلو جروهي وعمر هوساوي ونجولو كانتي وسويلم المنهالي ومهند الشنقيطي وأسامة المرمش وطلال حاجي وفرحة الشمراني وتركي الجعدي.