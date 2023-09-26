جوارديولا يكشف مشكلة مانشستر سيتي الوحيدة

تحدث المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن مشكلات فريقه والتي ظهرت خلال الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، حيث كشف بعض المشكلات التي ظهرت قبل لقاء نيوكاسل يونايتد في الجولة الثالثة من بطولة كأس الكابيتال وان.

جوارديولا يكشف مشكلة مانشستر سيتي:

قال جورديولا في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة كأس الكابيتال وان: “إن لا يعقد بوجود أي مشكلات في الفريق ذهنية أو بدنية فجميع اللاعبين يريدون القتال على البطولات، فمشكلة الفريق الوحيدة هي افتقاد المجموعة للراحة بسبب الضغط”.

يأتي السبب في فقدان الراحة لتعاقب المواسم مع وجود القليل من أسابيع الراحة، واللاعبون يشعرون بالسعادة واللعب والقتال على الألقاب، يرغب الفريق في التتويج بالثلاثية مرة أخرى، لذلك لن يكون أمامنا وقت للراحة أيضًا في الفترة المقبلة.

اختتم جورديولا في تصريحاته قبل لقاء نيوكاسل يونايتد من الجيد امتلاك مجموعة لديها طموح ويجب توجيهها للمباراة التالية.

يستعد مانشستر سيتي لمواجهة نيوكاسل يونايتد غدًا الأربعاء على ملعب جيسم بارك، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.