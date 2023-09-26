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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

علي ربيع يبحث عن الحب في "نصي الثاني" .. قريبًا

علي ربيع
علي ربيع

ينطلق عرض مسلسل نصي الثاني، بطولة الفنان علي ربيع، يوم 28 سبتمبر الجاري، عبر إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة، والذي يرصد قصة شاب ثلاثيني يعمل في أحد المصارف ولا يحسن التعامل مع الجنس اللطيف، وما زال يبحث عن الحب.

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علي ربيع ينتظر عرض "نصي الثاني"

أبطال مسلسل نصي الثاني

يضم مسلسل “نصي الثاني” مجموعة من الفنانين، وهم: علي ربيع، محمد محمود، محمود البزاوي، سلوى عثمان، إسماعيل فرغلي، سليمان عيد، ايمان السيد، ياسمين عمر، بمشاركة كوكبة من الممثلين الذين يظهرون كضيوف شرف..

 

علي ربيع.. رحلة البحث عن الحب

ويكشف علي ربيع، تفاصيل شخصيته في مسلسل “نصي الثاني”، قائلًا:" نادي حمدي النادي هو شاب بسيط، مالوش علاقة بالحب، كما نقول باللهجة المصرية، ويبحث عن نصفه الثاني"، لافتاً إلى أنه لا يبحث عن عروس، بل عن الحب عامة لأنه لا يعرف كيف يجد الحب الحقيقي في حياته، جراء مشكلة حصلت له في المدرسة خلال الطفولة، وتحوّلت إلى عقدة عندما كبر، هذه العقدة جعلته يشعر بأنه غير مرغوب فيه من قبل الفتيات، مما أدى إلى تطوير شخصية خجولة وغير واثقة من نفسها، هذه الصفات تجعل من الصعب عليه إقامة علاقات رومانسية، وستولد العديد من المواقف الكوميدية،  وهو لا يريد أن يتزوج زواج صالونات، لأنه يعتقد أن هذا النوع من الزواج لا يضمن السعادة الزوجية، هذا باختصار ما نراه في الحلقات العشر، ويشير أن "في كل حلقة معنا نجمة سنتعرف إلى قصة نادي معها".

 

 وأضاق ربيع، قائلاً:"بطاقة سحرية تقع في يد نادي، كلما كتب اسماً عليها وجد فتاة بالاسم نفسه تقع في حبه، لكن الحبكة ليست مبنية على هذا الأمر بالتحديد"، متوجهاً بالشكر إلى "كل النجمات اللاتي كن ضيفات شرف في المسلسل". 

 

وأردف، قائلاً أن "العديد من المواقف الطريفة تحصل بينه وبين والديه النجمين محمود البزاوي وسلوى عثمان، فيها الكثير من الضحك، كما أن الممثل القدير محمد محمود يقدم دوراً رائعاً".  

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