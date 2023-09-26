على طريقة الخطيب.. جمهور الأهلي السعودي يمجد فراس البريكان

هتف جمهور الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السعودي لمهاجم الفريق فراس البريكان بعد الهدفين الذين سجلهم في شباك نظيره العين، ضمن منافسات دور الـ 32 من مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

جمهور الأهلي: اوه ايا فراس يا اوبها.. ايه العظمة دي كلها

وهتف جمهور الأهلي السعودي لفراس البريكان ما بين شوطي اللقاء: "اوووه يا فراس يا اوبها .. ايه العظمة دي كلها"، والتي كانت بعد تسجيله هدفين ليفتتح أهدافه مع الراقي في بطولة الكأس.

يأخذنا هذا الهتاف لما ردده جمهور الأهلي المصري للأسطورة محمود الخطيب، والذي قال في وقت سابق قبل أحد المباريات أمام نادي الزمالك: "آه ياخطيب يا أبهة.. إيه العظمة دى كلها"، والذي ظل مسجلًا باسم مهاجم الأهلي المعتزل وؤئيس القلعة الحمراء الحالي.

تقدم النادي الأهلي على نظيره العين بثلاثة أهداف في الشوط الأول سجلهم فراس البريكان "هدفين" وسميحان النابت لهدف وحيد.

فيديو هتاف جمهور الأهلي لفراس البريكان