محمود محمود يقدم كوميديا مُختلفة في "نصي الثاني"

ينطلق عرض مسلسل نصي الثاني، بطولة الفنان علي ربيع، يوم 28 سبتمبر الجاري، عبر إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة، ويشارك في بطولته مجموعة من الفنانين .

يضم مسلسل “نصي الثاني” مجموعة من الفنانين، وهم: علي ربيع، محمد محمود، محمود البزاوي، سلوى عثمان، إسماعيل فرغلي، سليمان عيد، ايمان السيد، ياسمين عمر، بمشاركة كوكبة من الممثلين الذين يظهرون كضيوف شرف..

محمد محمود.. العمر مجرد رقم!

وكشف الفنان محمود محمود، تفاصيل شخصيته في المسلسل، قائلًا:" أقدم شخصية عصام وهو صديق نادي، الذي تخرج معه من الجامعة في الدفعة نفسها، مشيراً إلى التفاصيل المثيرة لدوره وكيف يتعامل مع الكوميديا في العمل، هذه الفكرة بذاتها طريفة، حيث أن الرجل أمضى أكثر من 20 عاماً في السنة الجامعية نفسها، وهو يعيش في شخصية شاب تخرج حديثاً من الجامعة، والعمر بالنسبة له مجرد رقم في البطاقة".

وأضاف محمد محمود، قائلًا: " حينما قرأت الشخصية شعرت أنها خفيفة ولم يسبق لي تقديمها، وأتعامل معها كأنني في عمر الشباب، وأعامل والد نادي ووالدته وكأنهما والدي ووالدتي، وهما في مثل سني".

وتابع، قائلًا: "العمل يقدم كوميديا الموقف، عن شاب خجول لا يحسن التعامل مع النساء، ويقرر عصام أن يعطيه خبرته، ما يعرضه للكثير من المشاكل".

وأشاد محمود محمود بالفنان علي ربيع، قائلاً: "علي ربيع شخصية تلقائية تحبها الناس، وتصل الكوميديا إلى الجمهور من خلال صدقه في تعامله مع أي شخصية يقدمها، هو وكل أقرانه في مسرح مصر أيضاً، وبيننا كيمياء عالية".

وقال محمد محمود: “من يربط بين جيلين في هذا العمل هو شخصيتي في العمل، مشيدًا بالمخرج عمرو صلاح، قائلاً:" مخرج واع، ومدرك ولديه إحساس كوميدي وخياله متفق معنا، وأنا مستمتع بالعمل معه ".