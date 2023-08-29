عرض مسلسل "نصي الثاني" .. قريبًا على منصة شهيرة

يعرض مسلسل "نصي الثاني”، بطولة علي ربيع، خلال الفترة القليلة المقبلة، عبر إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة.

مسلسل “نصي التاني”، يشارك في بطولته عدد من الفنانين، أبرزهم الفنانة رنا رئيس، وفاء عامر، محمد محمود، أسماء أبو اليزيد، بسنت شوقي، ياسمين رئيس، ميرنا نور الدين، جيلان علاء، إيمان السيد، وغيرهم، والعمل من تأليف إياد صالح، وإخراج عمرو صلاح.

يتضمن مسلسل “نصي التاني” حلقات منفصلة، متصلة كل حلقة يقابل على ربيع فتاة جديدة يقع في حبها وتجمعهما العديد من المواقف الرومانسية الكوميدية، وهو من تأليف إياد صالح وإخراج عمرو صلاح وبطولة علي ربيع الذي يجسد دور موظف في بنك.

آخر أعمال علي ربيع

يذكر أن آخر أعمال الفنان علي ربيع، مسلسل “أحسن أب”، وضم عدد كبير من الفنانين، أبرزهم الفنانة هاجر أحمد، أحمد فتحي، سامي مغاوري، جيهان خليل، أحمد جمال سعيد، إبرام سمير، محمد أوتاكا، عماد رشاد، خالد عليش، وغيرهم، والعمل من إخراج معتز التوني.

وكانت آخر أعمال علي ربيع، السينمائية، فيلم “بعد الشر”، والذي ضم أغنية سطلانة وحققت نجاحا كبيرا، وهي من غناء المطرب محمود الليثي، عبد الباسط حمودة، حسن الخلعي، وحمدي بتشان، وشارك في بطولة الفيلم كل من: الفنانة ميرنا نور الدين، رنا رئيس، ملك قورة، بيومي فؤاد، أوس أوس، عمرو عبد الجليل، سليمان عيد، شيرين، هالة فاخر، وآخرين، ومن تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد عبد الوهاب.

قصة بعد الشر

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حيث يجسد علي ربيع خلال الأحداث شخصية طيار يقابل العديد من المواقف الكوميدية، وكشف الإعلان الدعائي الرسمي للفيلم عن استعداد علي ربيع للزواج من رنا رئيس، وبعد ذلك يدخل في قصة حب مع ميرنا نور الدين ويمر بالعديد من المواقف الكوميدية بسبب علاقته بالاثنين.