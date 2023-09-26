محافظ بنى سويف يدشن مبادرة لتطوير قرية الهرم وعزبة أبو النور

دشّن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مبادرة تنمية وتطوير قرية الهرم وعزبة أبو النور ، وتحويلها إلى قرى منتجة توفر فرص عمل وتمكين أهلها اقتصادياً وتعديل سلوكهم إلى العمل الحر واستغلال الميزة التنافسية بقربها من هرم ميدوم وتحويلها إلى "قرى تراثية وحرفية وسياحية ".

حيث يقوم على تنفيذ المبادرة المحافظة بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعدد من الجهات الحكومية والمجتمع المدني بالمحافظة وهيئة تنمية الصعيد.

جاء ذلك خلال زيارته"اليوم"لمركز الواسطى لتدشين المبادرة وذلك في حضور النائب بلال حبش نائب المحافظ وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب، واللواء أ.ح شريف أحمد صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، وحمادة راضي رئيس الوحدة المحلية ، والدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة والدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة والدكتورة أنجى حسن وكيل وزارة التضامن محمد عبد التواب وكيل وزارةا لتربية والتعليم نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمراة المهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة أسامة وليم رئيس فرع هيئة تعليم الكبار، الدكتور عبد الرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف هشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة، ومسؤولى الثقافة،جهاز تنمية المشروعات المنظمة العالمية لخريجي الأزهر ،جمعية الأورمان مؤسسة مصر الخير ، مؤسسة الحياة الأفضل، جمعية شباب الخير، المجلس القومي للأمومة والطفولة وجمعيتي الأمل والجبل الواعد بالهرم.

وأوضح المحافظ أن المبادرة تستهدف الفئات العمرية من قاطني قريتي النور والهرم ، بهدف وضع نموذج مضيء لواحدة من القرى يمكن تعميمه ، من خلال خطة عمل جماعية للتحركات بين الجهاز التنفيذي والمجتمع المدني ، لإخراج نموذج للتمكين الاقتصادي من خلال تعظيم الموارد الخاصة بكل بيئة محلية وضع قرية جديدة على خريطة السياحة المصرية ، الوصول بمحو الأمية الى درجة عالية من الأهمية التي يتم البناء الاقتصادي عليها.

وذلك من خلال تنفيذ حزمة من الأنشطة والجهود والفعاليات في مجالات محو الأمية والتمكين الاقتصادي للسيدات والتدريب ورفع قدرات المزارعين وتدريب وتأهيل أطفال القرية على برامج اليو ماسي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة في قطاعات التعليم والصحة والشباب والرياضة وتوصيل المرافق الأساسية بجانب عقد ندوات توعوية وإرشادية وعمل دورات تدريبية عن التسويق للمنتجات عمل دورات تدريبة عن التعامل مع الزوار والسياح، انشاء مجموعة من الجداريات الدالة على الطبيعه السياحية للقريتين.

واستمع المحافظ، لموجز سريع عن الجهود التي تم تنفيذها خلال الفترة السابقة لتنمية وتطوير القرية والعزية والتدخلات التي تمت لتحسين مستوى الخدمات والمرافق بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني،بجانب استعراض خطة العمل وآليات تنفيذ المبادرة التي يشترك فيها العديد من الجهات التنفيذية والجمعيات الأهلية والهيئات والأحزاب.

حيث تتضمن خطة فرع تعليم الكبار إنشاء فصول لمحو الأمية للسيدات والرجال من أهالي القرية من خلال تحديد أسماء المستهدفين وتقسيمهم وأماكن الفصول و أسماء المدربين والمتطوعين ، و المدة الزمنية والأدوات التحفيزية للدارسين ، وآليات الاختبار والحصول على الشهادة.

فيما تقوم جمعية الحياة الأفضل عل تدريب وتمكين السيدات خارج تكافل وكرامة على المشروعات وعقد تدريبات حرفية ومهنية للمستفيدين من تكافل كرامة والحاقهم بسوق العمل ، بجانب تدريبات حقلية للمزارعين على تجفيف الخضروات،

بينما تقوم مديرية التربية والتعليم بتدريب اطفال القرية على برامج ال"يوسى ماث" واكتشاف الموهوبين في البحث العلمي وعقد ندوات تثقيفية وإرشادية عن ترشيد الاستهلاك في المياه والكهرباء ، فيما يقوم فرع المجلس القومي للمرأة بتدريب سيدات القرية على الحرف اليدوية.

بينما تتولى مديرية الشباب والرياضة تنظيم فعاليات شبابية ورياضية ومهرجان كشفية ومعسكرات وبجانب التنسيق لسرعة البدء في إنشاء مركز شباب على المساحة المخصصة لذلك ، في حين تتولى الصحى توفير قافلة علاجية مجانية لتقديم الخدمات الطبية للأهالي ودعم تجهيز الوحدة الصحية بالقرية .

بينما تتضمن خطة عمل مديرية الزراعة عقد ندوات وتدريبات تمكين اقتصادي وتأهيل على أعمال حفظ وتجميد الخضروات وتربية الدواجن على ان تقوم مؤسسة مصر الخير بالتدريب على عمل مشروعات صغيرة ، وتفعيل برنامج الغارمين ، وتركيب وصلات مياه وإحلال و تجديد الخطوط العمومية بينما تكثف جمعية الأورمان جهودها في مجالات إعمار المنازل وتقديم القروض والمنح لإقامة مشروعات صغيرة ، فيما فيما تقوم هيئة تنمية الصعيد بتخصيص قطعة أرض لعمل مركز لتنمية المهارات ،وتقوم مديرية الثقافة بعمل ورش لاكتشاف المواهب، بجانب قيام المؤسسات العاملة في التنمية بعمل الندوات والتدريبات " كل في مجاله" من جمعيات شباب الخير والمجلس القومي للطفولة والأمومة وجمعيات تنمية المجتمع المحلي بالقرية " الأمل ، الجيل الواعد" بالمشاركة فعقد ندوات توعوية وتدريب وتقديم المساهمة في تنفيذ أعمال المبادرة.

وعقب ذلك عقد المحافظ ، لقاءً جماهيرياُ مع الأهالي بدار مناسبات مسجد القرية ، دعا خلاله الأهالي إلى استثمار هذه الفرصة والتي تتمثل في اختيار قريتي الهرم وعزبة أبو النور ، ليتم تنفيذ تلك المبادرة بها ، لاسيما في ظل التضافر والتكاتف والتنوع في الجهود والدعم المقدم سواء من اجهزة المحافظة التنفيذية أو الهيئات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ، فكل يعمل في تناغم تكامل وتركيز لتحقيق من المستهدف من تلك المبادرة لجعل القرية نموذج مضيء يمكن تعميمه ، من خلال خطة عمل جماعية للتحركات بين الجهاز التنفيذي والمجتمع المدني ، لإخراج نموذج للتمكين الاقتصادي من خلال تعظيم الموارد الخاصة بكل بيئة محلية ، وضع قرية جديدة على خريطة السياحة المصرية ، الوصول بمحو الأمية الى درجة عالية من الأهمية التي يتم البناء الاقتصادي عليها.

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