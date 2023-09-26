تشكيل فيوتشر لمواجهة الداخلية بالدوري الممتاز

أعلن المدرب البرتغالي ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لفريق نادي مودرن فيوتشر، تشكيل الفريق لمواجهة نظيره الداخلية في الجولة الثانية من مباريات الدوري المصري الممتاز “دوري النيل” لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

تشكيل فيوتشر لمواجهة الداخلية بالدوري

وجاء محمود جنش غلى رأس تشكيل فيوتشر لمواجهة الداخليه ومعه عمر كمال عبد الواحد وأحمد عاطف، وجاء التشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: محمود جنش

في خط دفاع: عمر كمال ، خالد رضا ، محمود رزق ، باسم علي

في خط وسط: غنام محمد ، باباتوندي بيلو ، ناصر ماهر ، كاجالي درامي ، أحمد رفعت

في خط هجوم: أحمد عاطف

ويجلس على مقاعد بدلاء فيسوتشر لمواجهة الداخليه كل من:

محمود حمدي ، محمد ربيعة ، محمود شعبان ، محمد نصير ، ، محمد صادق، علي زعزع ، محمد فاروق ، عبد الكبير الوادي، عمر السعيد

ويحل بعد قليل وفي تمام السابعة مساءً، على ملعب ستاد القاهرة، فريق الداخلية ضيفاً على مودرن فيوتشر ،ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز ٢٠٢٣-٢٠٢٤.