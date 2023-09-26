التشكيل المتوقع لليفربول أمام ليستر سيتي

يواصل ليفربول الإنجليزي استعدادته القوية لمواجهة ليستر سيتي، ضمن منافسات كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة، والتي يشهدها ملعب "أنفيلد".

ومن المتوقع أن يدفع يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول بالدولي المصري محمد صلاح خلال مواجهة الذئاب، من أجل الاستفادة من قدرات اللاعب الهجومية منذ بداية المباراة.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام ليستر سيتي

حارس المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: أندي روبرتسون - إبراهيما كوناتي - فان دايك - جو جوميز.

الوسط: ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي - كورتيس جونز.

الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - داروين نونيز

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تبدأ مباراة الريدز أمام ليستر سيتي في التاسعة وخمس وأربعون دقيقة "9:45" من مساء الغد، في المباراة التي يشهدها ملعب "أنفيلد"، معقل الريدز.

ومن المقرر أن تُنقل مباراة ليفربول أمام ليستر سيتي عبر شبكة قنوات "بين سبورتس"، والتي حصلت على حقوق بث البطولة خلال السنوات الماضية.

يذكر أن ليفربول يقد مستويات كبيرة خلال الموسم الحالي تحت قيادة يورجن كلوب، المدير الفني للفريق، على عكس نفس الفترة خلال الموسم الماضي.