الرئيس السيسي يهنئ الجالية المصرية المسلمة في رومانيا بذكرى المولد النبوي الشريف

أعلن الدكتور عبدالله مباشر رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج برومانيا، ونائب رئيس اتحاد الجالية المصرية فى رومانيا، أن السفير مؤيد الضلعى سفير مصر برومانيا قام بنقل تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى لأبناء الجالية المصرية فى رومانيا بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقال السفير مؤيد الضلعى تهدى السفارة المصرية برومانيا وتتشرف بأن تنقل لأعضاء الجالية المصرية في رومانيا ، وجاء نص

التهنئة الموجهة من رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى كالتالي: "إخوتي وأبنائي مسلمي مصر بالخارج، إنه ليسعدني أن أبعث إليكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول ذكرى ميلاد هدي البشرية رسولنا الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أدعو الله تعالى لكم بدوام التوفيق والنجاح ولمصرنا الغالية بالمزيد من الرخاء والرقى والازدهار، مع أطيب تمنياتي، وكل عام وأنتم بخير، عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية".

وأعرب السفير مؤيد الضلعى سفير مصر برومانيا بالتهنئة واعضاء سفارة جمهورية مصر العربية في رومانيا في هذه المناسبة لأبناء الجالية المصرية فى رومانيا عن خالص تمنياتها بالتوفيق والرقى.

و تقدم د. عبد الله مباشر رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج فرع رومانيا بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث قال فيها : “ بالاصالة عن نفسى ونيابة عن الاتحاد العام للمصريين بالخارج فرع رومانيا اتقدم بخالص الشكر والتقدير والتهاني للرئيس عبدالفتاح السيسى على تهنئة فخامته المعبرة والرقيقة فلم ينسى سعادته رغم مشاغله أبناء مصر من الجالية المصرية برومانيا فى بمناسبة الاحتفال بذكرىالمولدالنبويالشريف”.

وتابع:"كما اتقدم بكل التحية والشكر والتقدير للسفير النشط مؤيد الضلعى سفير جمهورية مصر العربية برومانيا،

والمستشارة الاستاذة مروة شعير نائب السفير والعقيد طيار اركان حرب محمود وهبى ملحق الدفاع المصرى برومانيا ، والمستشار دكتور نادر شبل قنصل مصر برومانيا واعضاء السفارة المصرية برومانيا الذين يعملون من أجل نجاح الجاليه المصريه وتذليل كافه المعوقات التي تواجه الجاليه المصريه في رومانيا من خلال مد جسور التعاون والتفاهم والمحبه بين الجميع لتكون الجاليه المصريه نبراس مضىء ينير رومانيا وجعل كل فرد في الجاليه مثلا يحتذى به لمصر لتوضح للعالم كله. مدي عظمه المصريين في كل مكان موجودين فيه من العالم".