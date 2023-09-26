محافظ الدقهلية يبحث تفعيل بروتوكول التعاون مع أكاديمية السادات للعلوم الإدارية

استقبل الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية الدكتور محمد حسن عبد العظيم رئيس أكاديمية السادات للعلوم الادارية والوفد المرافق له لتفعيل العمل ببروتوكول التعاون المشترك لتقديم البرامج التعليمية المتقدمة للعاملين بالمحافظة لرفع كفائتهم.

حيث حضر اللقاء الدكتور محمد صالح نائب رئيس الأكاديمية وعميد الكلية ، والدكتور مصطفي محمود وكيل فرع الأكاديمية بالدقهلية ، والدكتور محمد فؤاد مدير عام الفرع بالدقهلية ، والمستشار صلاح الصاوي رئيس الشئون القانونية بالاكاديميه ، والأستاذ وائل عبدالمجيد رئيس الإدارة المركزية بأكاديمية السادات .

وبحث " محافظ الدقهلية" و " رئيس مجلس إدارة اكاديمية السادات " آليات وسبل نقل فرع الأكاديمية من مدينة دكرنس الي موقع جديد مميز بنطاق المحافظه تيسيرا علي الطلاب أبناء الدقهلية والطلاب الوافدين من خارج المحافظة .

وقال "مختار" ان التأهيل الاداري المناسب شرط اساسي لشغل الوظائف القيادية من خلال البرامج التعليمية المتنوعة والمتخصصة في مجال الادارة التي تقدمها الأكاديمية باعتبارها اول كيان حكومي متخصص في تاهيل القيادات الحكومية..

وثمن " المحافظ " دور القائمين علي العمل بأكاديمية السادات للعلوم الادارية لما يبذلونه من جهود متميزة للارتقاء بكفاءة العاملين في كافة المجالات بمايساهم في تقديم خدمات متميزة للمواطنين من القطاعات الحكومية..

ومن جانبه اعرب "رئيس الاكاديمية" عن سعادته البالغة لزيارة محافظة الدقهلية العريقة اليوم والتي أنجبت لمصر اعلام في شتي المجالات الدين والفن والأدب والسياسة والرياضية وغيرها من المجالات .

وأوضح " عبدالعظيم " ان هناك سعي دائم من خلال كافة البرامج التي تقدمها الاكاديمية لتقديم البرامج التدريبية المتقدمة والدراسات الهادفة لرفع كفاءة العاملين وذلك بما يتناسب مع احتياجات العصر والخدمات المطلوبة . واشار " رئيس الأكاديمية" ان الهدف من البروتوكول هو تقديم خدمه الدراسة للدبلومات المهنية والدبلومات الاكاديمية والماجستير المهني في ادارة MBA الاعمال والدكتوراه المهنية في ادارة الاعمال DBA والماجستير والدكتوراه الاكاديمي بخصومات تصل ل20 ٪ للعاملين بالمحافظة وبخصومات لاسرهم من الدرجه الاولي تصل ل10٪ .