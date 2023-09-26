الوحدة يستحوذ على التشكيل المثالي لجولة "نحلم ونحقق" بدوري روشن

استحواذ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة السعودي على التشكيل المثالي للجولة السابعة من مسابقة دوري روشن للمحترفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024، لدوري "نحلم ونحقق"، والذي ينشره فانتازي الدوري السعودي.

يقود النجم الجزائري رياض محرز تشكيل الجولة السابعة بينما شارك نادي الوحدة بثلاثة لاعبين مقابل لاعبين للاتفاق، ولاعب وحيد لأندية الخليج والطائي والشباب وضمك والفيحاء، في تشكيل غاب عنه نجوم الهلال والنصر والاتحاد.

التشكيل الأفضل في السابعة حسب فانتازي الدوري السعودي:

جاء في التشكيل 11 لاعبًا ضمن القائمة الأساسية دون وجود عدد من اللاعبين على مقاعد البدلاء، وضم كلًا من:-

في حراسة المرمى: إبراهيم سيهيتش (الخليج).

في خط الدفاع: فواز الصقور (الشباب)، فاروق شافعي (ضمك)، عبدالله الحافظ (الوحدة)، جيسلان كونان (الفيحاء).

في خط الوسط: جورجينو فينالدوم (الاتفاق)، فيصل فجر (الوحدة)، حسين العيسى (الوحدة)، برنارد مينساه (الطائي).

في خط الهجوم: رياض محرز (الأهلي)، موسى ديمبيلي (الاتفاق).

تنطلق الجولة الثامنة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين يوم الجمعة المقبلة، والتي ستكون على يومين فقط بأربع مواجهات في اليوم والأول وخمس مواجهات في اليوم الثاني.