نيفين القباج تكرم محمد صبحي كسفير للنوايا الحسنة

كرمت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الفنان الكبير محمد صبحي كسفير للنوايا الحسنة للمجتمع المدني لإنقاذ العشوائيات.

قالت وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج أن الفنان محمد صبحي أعماله دائما داخل كل بيت مصري وعربي ونحن لا نخجل من مشاهدة أعماله، فهي أعمال دائما ما تحمل رسالة إصلاحية وقضية، وما أجمل ان يعيش الإنسان بقضية وشغف .

وأضافت : أعمال الفنان محمد صبحي منذ بداية تكوينه لفرقته وهي دائما صاحبة أعمال تقدم رسالة إصلاح لا تنتهي بوعي درامي وفي قالب سياسي من خلال نكتة وضحكة ورسالته ممتدة، فهو يقدم اعمال اجتماعية ولكنها سياسية من الدرجة الأولي ، وهو في اعماله يبكينا ويضحكنا ونطمئن معه علي الأسرة المصرية.

وتابعت: هو كان من قبل سفيرنا في مبادرة الاب القدوة ونحن نبحث عن الأب القدوة دائما في كل عصر ونقول دائما ان العالم يحتاج الي أب ولم نجد أفضل منه ، فما استحق الحياة من عاش لنفسه فقط وهو دائما يعيش للآخرين وللمجتمع وللوطن وللإنسانية، فتحيا الإنسانية مع الفنان محمد صبحي .

عيلة اتعمل لها بلوك

وكان حقق محمد صبحي نجاحًا مؤخرًا بمسرحية "عيلة اتعمل لها بلوك" كما حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا منذ عرضها رافعة لافتة كامل العدد في جميع حفلاتها.

أبطال المسرحية

والمسرحية بطولة وإخراج الفنان الكبير محمد صبحي بمشاركة في البطولة للفنانة الجميلة وفاء صادق وعدد من أعضاء فرقته "استوديو الممثل"، هم: كمال عطية، مصطفى يوسف، محمد يوسف، محمد سعيد، رحاب حسين، داليدا حسن، منة طارق، ليلى فوزي، محمود أبو هيبة، محمد شوقي طنطاوي، انجيليكا أيمن، مايكل وليم، لمياء عرابي، حلمي جلال الدين، داليا نبيل ، محمد عبد المعطي، وليد هاني والطفلان عبد الرحمن محمود ومريم شريف والمسرحية من تأليف مصطفي شهيب ، ويصمم ديكوراتها محمد الغرباوي وأشعار عبد الله حسن، وموسيقى وألحان شريف حمدان.