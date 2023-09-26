أنشيلوتي يعلق على الانتقادات الشرسة

علق كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، على الانتقادات التي تعرض لها خلال الفترة الماضية، بعد النتائج السيئة التي يحققها الفريق تحت قيادته، وكانت آخرها الخسارة من أتلتيكو مدريد.

وتعرض ريال مدريد للخسارة من أتلتيكو مدريد بنتيجة 3/1، ضمن منافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم، مما جعل عشاق الفريق الملكي يغضبون من المدرب الإيطالي.

وتحدث أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة لاس بالماس، والمقرر لها غدًا، فقال: "أنا المدير الفني لـ ريال مدريد، فعندما تكون في هذه الوظيفة تكون الانتقادات أمرًا طبيعيًا للغاية إذا كانت الأمور لا تسير على ما يرام، وهذا هو ما حدث بالفعل".

وأكمل: "يجب علينا أن ننتقد أنفسنا، ما فعلناه أمام الروخيبلانكوس خطأ كبيرًا، لكن انتقادي وتقييمي للفريق يختلف عما يعتقده الكثير من الناس".

وأضاف أنشيلوتي تصريحاته: "أي نظام هناك نقطة ضعف، كما أن نظامنا الحالي ليس مثاليًا، أعرف ذلك، لكننا سنعمل على تحسين الأمور في المباريات المقبلة، الآن نفكر في مواجهة لاس بالماس، ومن ثم سنرى ما سيحدث".

جدير بالذكر أن ريال مدريد بخسارته أمام أتلتيكو مدريد خسر صدارة الدوري الإسباني، حيث يحل برشلونة في المركز الأول برصيد 16 نقطة، بينما يحل الريال في المركز الثالث بـ 15 نقطة.