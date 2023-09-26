سموحة يتقدم على بلدية المحلة في الشوط الأول

نجح سموحة في التقدم على نظيره بلدية المحلة في الشوط الأول من المباراة التي يشهدها ملعب الغزل، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

جاء هدف سموحة في الدقيقة 43 عن طريق أحمد خالد، بعدما نجح الأخير في التصويب ليضع الفريق السكندري في المقدمة خلال الشوط الأول.

وشهد الشوط تكافؤ من كلا الفريقين، حيث كانت الندية حاضرة خلال الـ 45 دقيقة، لكن سموحة كان له فرص خطيرة على مرمى بلدية المحلة.

وكان أحمد عبد الرؤف، المدير الفني لـ بلدية المحلة قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمود ماهر.

الدفاع: محمد صابر ومحمد عبدالرازق وأحمد رضا وحسام حسن.

خط الوسط: يوسف حسن وماجد هاني وعبدالرحمن اللاهوني.

الهجوم: عبدالرحمن سمانة وعبدالناصر دي ماريا وحسام أشرف.

بينما جاء على مقاعد البدلاء:

أحمد حسين ومحمد رجب ومحمد أشرف وإسلام مرزوق وأحمد الجناوي وكريم أشرف ومحمد أمو وفافور أكيم وأنويل محمد وماهر إبراهيم ومؤمن علي ومعاذ أحمد.