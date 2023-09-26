مجدي الهواري برفقة أحمد مكي في مسرحية "صاحب السعادة"

أعلن المخرج مجدي الهواري عن تحضيره لمسرحية جديدة مع الفنان أحمد مكي تحمل اسما مؤقتا "صاحب السعادة".

مجدي الهواري وأحمد مكي

كشف مجدي الهواري خلال لقائه مع "عرب وود" قال: "حريصين مع أحمد مكي أن الشغل يكون مميز عملنا مسرحية "حزلقوم" في موسم الرياض من سنتين أو 3 للأسف متعرضتش في مصر لكن السنة دي إن شاء الله المسرحية الجديدة هيكون في حظ أن الجمهور المصري يكون بيتفرج عليها وفي الوطن العربي، اخترنا اسم مؤقت "صاحب السعادة" الاسم النهائي لسه".

مجدي الهواري

أبطال مسرحية "حزلقوم"

مسرحية "حزلقوم" بطولة أحمد مكي، بيومي فؤاد، ومحمد سلام، وسليمان عيد، وميرنا جميل، وإخراج كريم سامي‏‎.‎

مسرحية حزلقوم

يذكر أن أحمد مكي نافس في السباق الرمضاني 2023 بمسلسل "الكبير أوي 7".

ومسلسل "الكبير أوي 7" من بطولة أحمد مكي ومحمد سلام وبيومي فؤاد وهشام إسماعيل وحاتم صلاح ورحمة أحمد ومصطفى غريب وحسين أبو حجاج وسماء إبراهيم وعبد الرحمن حسن، كما يظهر عدد من ضيوف الشرف منهم نور وأحمد السقا وكمال أبو رية، وهو من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.

أحمد مكي

يشار إلى أن آخر أعمال مجدي الهواري مسلسل "دايما عامر" الذي عرض في رمضان 2022.

ومسلسل "دايما عامر" من كتابة ورشة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح، ويشارك في بطولته مصطفى شعبان ولبلبة وميرنا نور الدين وصلاح عبد الله ومحمد ثروت وكريم عفيفي وأحمد الشامي وسماء إبراهيم وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج مجدي الهواري.