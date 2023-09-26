الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

مجدي الهواري برفقة أحمد مكي في مسرحية "صاحب السعادة"

مجدي الهواري وأحمد
مجدي الهواري وأحمد مكي

أعلن المخرج مجدي الهواري عن تحضيره لمسرحية جديدة مع الفنان أحمد مكي تحمل اسما مؤقتا "صاحب السعادة".

مجدي الهواري وأحمد مكي

كشف مجدي الهواري خلال لقائه مع "عرب وود" قال: "حريصين مع أحمد مكي أن الشغل يكون مميز عملنا مسرحية "حزلقوم" في موسم الرياض من سنتين أو 3 للأسف متعرضتش في مصر لكن السنة دي إن شاء الله المسرحية الجديدة هيكون في حظ أن الجمهور المصري يكون بيتفرج عليها وفي الوطن العربي، اخترنا اسم مؤقت "صاحب السعادة" الاسم النهائي لسه".

مجدي الهواري

أبطال مسرحية "حزلقوم"

مسرحية "حزلقوم" بطولة أحمد مكي، بيومي فؤاد، ومحمد سلام، وسليمان عيد، وميرنا جميل، وإخراج كريم سامي‏‎.‎

مسرحية حزلقوم

يذكر أن أحمد مكي نافس في السباق الرمضاني 2023 بمسلسل "الكبير أوي 7".

 

ومسلسل "الكبير أوي 7" من بطولة أحمد مكي ومحمد سلام وبيومي فؤاد وهشام إسماعيل وحاتم صلاح ورحمة أحمد ومصطفى غريب وحسين أبو حجاج وسماء إبراهيم وعبد الرحمن حسن، كما يظهر عدد من ضيوف الشرف منهم نور وأحمد السقا وكمال أبو رية، وهو من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.

أحمد مكي

يشار إلى أن آخر أعمال مجدي الهواري مسلسل "دايما عامر" الذي عرض في رمضان 2022.

 

ومسلسل "دايما عامر" من كتابة ورشة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح، ويشارك في بطولته مصطفى شعبان ولبلبة وميرنا نور الدين وصلاح عبد الله ومحمد ثروت وكريم عفيفي وأحمد الشامي وسماء إبراهيم وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج مجدي الهواري.

txt

أنغام وشيرين والجسمي في حفلات "ليلة عمر" بالكويت

مواد متعلقة

وفاة شقيق الفنانة كريمان بعد رحيلها بأسبوعين

فيلم "وش في وش".. حصيلة إيراداته بشباك التذاكر أمس

"شاهد" تطلق بوستر مسلسل بطن الحوت استعدادًا لعرضه

وفاة ديفيد ماكالوم عن عمر يناهز 90 عامًا في نيويورك

إيرادات فيلم العميل صفر بشباك التذاكر مساء أمس

أسرة المخرج أحمد النحاس تشيع جثمانه.. ودفنه بمقابر أكتوبر

فيلم Barbie يتخطى المليار دولار بشباك التذاكر العالمي

فيلم Blue Beetle يتخطى 122 مليون دولار منذ بداية طرحه
الجريدة الورقية