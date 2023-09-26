حسين لبيب يعلق على انسحاب عبد الله جورج من انتخابات الزمالك

علق حسين لبيب المرشح على مقعد رئاسة نادي الزمالك على انسحاب عبد الله جورج من انتخابات الزمالك في صباح يوم الثلاثاء من أجل القائمة الموحدة التي يراسها حسين لبيب.

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حسين لبيب

كتب حسين لبيب بيان صحفي عبر صفحته الرسمية مساء اليوم الثلاثاء ، معلقًا على انسحاب عبد الله جورج من انتخابات الزمالك قائلا:" الزمالك أولا، السيدات والسادة جماهير واعضاء نادي الزمالك بالاصاله عن نفسي باسم جميع اعضاء القائمة الموحده المرشحه لانتخاباتأ مجلس اداره النادي.

أضاف البيان إلى :" نعلن اننا قد تلقينا بكل الاحترام والاجلال بيان الدكتور عبدالله جورج بالاعتذار عن استكمال الانتخابات ودعم سيادته للقائمه الموحده".

أكمل البيان إلى :" وفي هذا السياق نؤكد ان الدكتور عبد الله جورج ، ذلك الرمز صاحب المكانه الرفيعه ورغم كل ما يتمتع به من حب و دعم اعضاء وجماهير النادي علي نحو كان يكفل له فرصه حقيقيه للفوز في الانتخابات".

أشار إلى :" الا انه تعامل بنبل الفرسان و فكر الحكماء وقدم نموذجا حقيقيا بالافعال لاعلاء قيم ساميه ربما غابت عن مشهد اداره النادي بعض الوقت في الماضي".

شدد حسين لبيب إلى :" ان مثل هذه المواقف تؤكد و تواكب مساعي و فلسفه القائمه الموحده في اعاده الامل لمستقبل يليق بنادي الزمالك وجماهيره واعضائه".

أردف:" والي الدكتور عبدالله جورج وجميع محبي النادي نقول اننا اذا ما شرفنا بتولي المسئوليه نتطلع لدعمكم ومشورتكم".

أتم البيان الصحفي :" و نكرر ان القائمه الموحده تعاهدكم ان تبذل باخلاص كل مساعيها لاعاده كل قامات و رموز النادي اليه في المكانه التي تليق بهم بعد ان كانوا هجروه عن غير اختيار لنتقدم معا الي مستقبل لا اقصاء فيه لأحد ويعود النادي لنا بيتا يسع ويحترم الجميع عاش نادي الزمالك اكبر قلعة رياضية في مصر.