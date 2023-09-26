كاراسكو يعيد توهج هجوم الشباب السعودي في انتظار "قطعة" الشطرنج الأخيرة

استعاد فريق نادي الشباب جزء من توهج خطوطه الهجومية في المواجهات الأخيره بعد البداية السيئة مع بداية الموسم الحالي، ونجح في استقرار كبير في الجانب الهجومي خلال المباريات الاخيره منذ وصول النجم البلجيكي الدولي يانيك كاراسكو وقيادة هجوم الفريق.

نجح كاراسكو في المساهمة بإستعادة توهج هجوم الشباب السعودي لكن الفريق مازال ينتظر العنصر الأخير في القائمة حتى يكون مكتمل الصفوف كما كان في الموسم الماضي، ويحتاج لاعب اخر في مركز صانع الألعاب "خلف المهاجم" فضلًا عن مدير فني لشيخ الأندية السعودية.

كاراسكو يقود هجوم الشباب لتصحيح المسار

طالب جمهور نادي الشباب بضرورة التعاقد مع مدرب جديد يقود الفريق خلال الفترة المقبلة فهو بمثابة "قطعة" الشطرنج الأخيرة كما وصفها جمهور الليوث الذين يرون أن فريق اكتمل سريعًا بعد رحيل حسان تمبكتي وعدد من اللاعبين في خط الوسط والهجوم.

سجل كاراسكو مع نادي الشباب 3 أهداف في اخر مواجهتين، هدفين منها في شباك نادي الباطن بدور الـ 32 من كأس الملك واخر في لقاء الحزم، خلال 3 مواجهات شارك فيها اللاعب البليجيك بقميص الليوث بداية من لقاء الفيحاء في الجولة السادسة من دوري روشن.

يعتبر كاراسكو أفضل صفقة قامت بها إدارة نادي الشباب في الميركاتو الصيفي الحالي نظرًا لحاجة الفريق الفنية للاعب في الموسم الحالي، والرغبة في وجود عنصر كبير مثل الأندية الأربعة الكبرى بجانب نادي الاتفاق.

أسباب الهبوط في مستوى هجوم الشباب

ومن أسباب الهبوط الكبير في مستوى الشباب الهجومي مع بداية الموسم الحالي هو خسارة خدمات كارلوس جونيور بسبب الإصابة واللاعب الآن عاد وسيكون في التشكيل الأساسي قريبًا، بالإضافة إلى رحيل سانتي مينا وآرون سالم بوبندزا مع نهاية الموسم الماضي، فضلًا عن أحمد عبده وكريشوفياك وكريستيانو جوانكا الذين كان لهم دور كبير في الجانب الهجومي.