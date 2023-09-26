نائب محافظ البحيرة ورئيس الهيئة العامة للكتاب يفتتحان معرض دمنهور للكتاب

إفتتحت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة والدكتور أحمد بهى الدين رئيس الهيئة المصرية العامه للكتاب ، معرض دمنهور للكتاب في نسخته السادسة ، الذى تنظمه مكتبة مصر العامة بدمنهور بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب والعديد من الهيئات والمؤسسات وذلك خلال الفترة من 26 سبتمبر وحتى 5 أكتوبر 2023، بحضور نخبة من المثقفين والمبدعين ورموز الأدب والفكر والثقافة والفن.

ويتضمن المعرض هذا العام العديد من الفعاليات بمشاركة أكثر من 30 دور نشر ،وعروضاً فنية على مدار اليوم بالمسرح الروماني وعقد ندوات ثقافية وأدبية وفنية بقاعة المؤتمرات وورش تستقبل البراعم للإبداع والتميز إلى جانب ركن الأزهر وركن الكنيسة وركن السياحة والبيئة ، بجانب الإحتفاء بابن محافظة البحيرة الكاتب والمترجم الكبير الراحل السيد إمام.

كما تشارك الهيئة المصرية العامة للكتاب، في المعرض بما يقرب من 1500 عنوان من إصداراتها المختلفة بالسلاسل كافة، إلى جانب مبادرة «الثقافة والفن للجميع»، التي تقدم كتبًا باسعار مخفضة، تبدأ من جنيه واحد وصولًا إلى عشرين جنيهًا.

وأكدت نائب محافظ البحيرة أن الدولة المصرية تشهد حراكاً ثقافياً غير مشيرة إلى أهمية تنمية الوعى وبناء الإنسان ونشر الثقافة داخل المجتمع من خلال القراءة باعتبارها أهم مصادر الإرتقاء بالعقل والوجدان فبناء العقول هو السبيل إلى بناء الأوطان وتشكيل الوعى المتحضر الملم بثقافات الشعوب والمطلع على تاريخ مصر المجيد.وأضافت بلبع أن معرض دمنهور للكتاب في دورته السادسة يعد إستكمالاً لمسيرة النجاح على مدار 5 أعوام مضت تضرب خيام المعرفة على أرض دمنهور ودليلاً على حرص المجتمع على التزود بالثقافة المستنيرة والتى تعد أحد أهم ركائز التنمية وتفعيلاً للتواصل الحضاري بين جميع فئات المجتمع، مؤكدةً على توافر الكثير من المؤلفات والكتب بمختلف أنواعها بأسعار رمزية ومخفضة تشجيعاً للقراءة.

وعلي هامش فعاليات اليوم ستقدم فرقة كفر الدوار للموسيقى العربية عرضاً فنياً بالمسرح الروماني ومخيم الطفل وورش فنية و تعليم الحرف اليدوية و فنون تشكيلية وورش لذوى الإحتياجات الخاصة.