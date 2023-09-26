محافظ الشرقية: ندرس الاستفادة من التكنولوجيا الصينية

خلال إجتماع المجلس التنفيذي..

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الإستفادة من التكنولوجيا الحديثة التي تمتلكها دولة الصين واقاليمها المختلفة في مجال البيئة خاصة ان الصين لها السبق والريادة في المشروعات الخاصة بتدوير المخلفات الصلبة وتحويلها إلى طاقة كهربائية يمكن الاستفادة منها في مختلف المجالات والمشروعات.

جاء ذلك خلال ترأسه إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي محافظ الشرقية، واللواء شريف أبو الدهب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات، والمستشار العسكري للمحافظة، والعقيد محسن القلش مدير إدارة مباحث تموين الشرقية، والمقدم شريف عمران وكيل إدارة الحماية المدنية، ومديري المديريات الخدمية والهيئات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

أشاد محافظ الشرقية بمجهودات منطقة نينغشيا ذاتية الحكم والتي استطاعت تحقيق طفرة هائلة علي مسار النمو الإقتصادي من خلال انشاء مركز التبادل الاقتصادي والثقافي الموجه للدول الإسلامية، مشيراً إلى ان زيارته للمنطقة أسفرت عن الإتفاق مع الجانب الصيني لتوفير مقر دائم للمحافظة لعرض منتجاتها المختلفة واجراء تبادل شبابي وطلابي خلال معسكرات صيفية، وكذلك دراسة التجربة الناجحة لمقاطعة نينغشيا فى مكافحة الفقر وتوفير وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاإستفادة منها بالمحافظة لتحقيق الصالح العام لأبنائها.

وأضاف محافظ الشرقية أنه تم الإتفاق على التعاون المشترك والتوأمة مع نينغشيا لتحقيق الإستفادة المتبادلة فى جميع المجالات ومنها (الطاقة الجديدة - الطرق الحديثة فى الري -الميكنة الزراعية - حماية البيئة الايكولوجية - تصدير بعض المنتجات الزراعية والأشغال اليدوية - التبادل التجاري) معرباً عن تطلعه لمزيد من الشراكة بما يعود بالنفع والفائدة علي أبناء المحافظة.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أكد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الهيئات والشركات ومديري المديريات الخدمية بسرعة البدء في تنفيذ الخطة الاستثمارية والموحدة للعام المالي الحالي 2023 - 2024 والاستفادة من المبالغ المرصودة للإنتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية بالمراكز والمدن والأحياء لتعود بالنفع على المواطنين، جاء ذلك خلال ترأسه إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة.

ومن جانبه استعرض محمد العزوني مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالديوان العام، موقف تنفيذ الخطة الموحدة بالمراكز والمدن والأحياء حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 - 2024، بلغت 849 مليون و 889 ألف جنيه خزانه عامة بالإضافة إلى 150 مليون جنيه تمويل ذاتي ليصبح اجمالي استثمارات المحافظة مبلغ 999 مليون و 899 ألف جنيه، ليؤكد محافظ الشرقية على سرعة الانتهاء من إجراءات الطرح للمشروعات للاستفادة من المبالغ المرصودة بالخطة الجديدة وتحقيق حياة افضل للمواطنين.

شدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التنسيق مع مديري المديريات الخدمية لمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية بكل مركز ومدينة، والاستفادة من الاعتمادات المالية المتاحة، مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المُحدد لإنهاء الأعمال ودخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.