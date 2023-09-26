محافظ بني سويف يتفقد استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد

قام الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اليوم بجولة تفقدية ،لمتابعة الاستعدادات النهائية والوقوف على جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023/2024، قبل انطلاقه نهاية سبتمبر الجاري، وقد رافقه خلال الجولة محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف أحمد عزت مدير إدارة تعليم بني سويف.

وتضمنت الزيارة تفقد مدرسة المستقبل التجريبية شرق النيل ، والتي تضم 4 مراحل تعليمية متنوعة من رياض الأطفال والابتدائي والإعدادي ، بإجمالي 22 فصلاً دراسيا بجانب 5 قاعات رياض أطفال ، ويزيد عدد طلابها أكثر من 1100 طالباُ وطالبة حيث أكد المحافظ على توفير سبل الراحة لعناصر المنظومة من الطلاب والمعلمين، مع التأكيد على الانتهاء من أعمال الصيانة لضمان جاهزية المدارس قبل بدء الدراسة، وكل ما يتعلق بمنشآت التعليم والفصول الدراسية وحجرات الأنشطة، ودورات المياه، والتأكد من سلامتها، فضلا عن أعمال الإنارة، وسلامة مختلف المرافق بالمدارس ، بهدف توفير مناخ تعليمى جيد لأبنائنا الطلاب.

كما أشار المحافظ إلى تكليفاته،لرؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديري إدارات التعليم ، لتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة ومنع الإشغالات بمحيط المدارس مع التاكيد على سرعة الانتهاء من الجداول وتوزيع المهام الإشرافية وتنفيذ خطة للمرور على المدارس ،مع التأكيد على نظافة المدارس ودورات المياه حفاظا على صحة الطلاب بجانب متابعة عملية تسليم الكتب وذلك بالتوازي مع قيام لجان وفرق عمل من الإدارات المعنية بالمحافظة والوحدات المحلية لمتابعة سير العملية التعليمية وإعداد تقارير بملاحظات ونتائج الزيارات للعمل على تلافيها وتوفير الحلول لها

من جانبه استعرض وكيل الوزارة محمد عبدالتواب استعدادات المديرية لاستقبال العام الدراسي الجديد ، حيث تم خلال الفترة السابقة عقد سلسلة اجتماعات مع مديري ووكلاء إدارات التعليم ومديري المدارس وموجهي المواد الدراسية والأنشطة التربوية لمراجعة الإجراءات الإدارية والفنية الخاصة بالاستعداد للعام الدراسي ، مشيراُ إلى إجمالي الطلاب يزيد عن 845 ألف طالباً وطالبة في أكثر من 1300 مدرسة بواقع (504 ألف و495 تلميذا وتلميذة في 695 مدرسة ابتدائي، و 206 ألف و612 طالبا في 453 مدرسة إعدادي و50 ألف في 91 مدرسة ثانوي عام، و51ألف و507طالباً في 32 مدرسة للتعليم الفني الصناعي، و12 ألف في 6 مدارس للتعليم الزراعي، و23ألف و157 طالباُ في17 مدرسة للتعليم التجاري

هذا ومن المقرر أن يتفقد المحافظ عدد من المدارس التابعة لإدارة تعليم الواسطى، وذلك ضمن خطة المحافظة للمرور على المدارس ومراجعة خطة الاستعدادات و للاطمئنان على جاهزية المدارس بمختلف المراكز والقرى والمراحل التعليمية قبل أيام من بدء الدراسة

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