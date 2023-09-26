توافد المئات من أهالي جنوب سيناء علي مكاتب الشهر العقاري لعمل التوكيلات الرئاسية

توافد المئات من مدن ووديان خليج السويس امام مكاتب الشهر العقاري بطور سيناء كما احتشد ايضا المئات أمام مكاتب الشهر العقاري بشرم الشيخ ونويبع لتحرير توكيلات تأييد للرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية القادمة .



وقد أعلن مشايخ و عواقل جنوب سيناء تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

وقال محمد حسين البدري أحد شباب جنوب سيناء إنه جائنا اليوم لرد الجميل لرئيس السيسي علي ما تحقق من إنجازات علي مستوي الجمهورية، والذي لمسناه في جنوب سيناء من طرق وخدمات ومرافق.

مشيرا إلي أن توافد الناس خير دليل لم أنجز في عهد الرئيس السيسي .



واضاف طه زايد احد شباب جنوب سيناء إن المواطنين حضروا من المدن والوديان لدعم وتأييد الرئيس السيسي مشيرا إلي أن التنمية التي حدثت علي أرض جنوب سيناء خير دليل علي نجاح الرئيس السيسي.



وأشار المهندس احمد صبحي من شباب جنوب سيناء إن اقبال كبير شهدته مكاتب الشهر العقاري بجنوب سيناء لعمل توكيلات للرئيس السيسي منذ أمس ولذلك طلبا لاستمرار التنمية والاستقرار الذي حققه الرئيس السيسي وجني ثمار السنوات الماضية من استثمار وخدمات لمسها كل مواطن.