"شاهد" تطلق بوستر مسلسل بطن الحوت استعدادًا لعرضه

أطلقت منصة "شاهد" البوستر الرسمي لمسلسل "بطن الحوت"، بطولة الفنان محمد فراج.

نشرت الصفحة الرسمية لمنصة شاهد: "شاب أراد دائما أن يعيش في سلام تدفعه الظروف لإدارة أخطر إمبراطورية لتجارة المخدرات ، فى المسلسل الدرامى الجديد بطن الحوت .. قريبا".

مسلسل بطن الحوت

بطن الحوت

مسلسل "بطن الحوت" من إخراج أحمد فوزي، ومن بطولة محمد فراج وباسم سمرة وأسماء ابو اليزيد وسماح أنور وعبد العزيز مخيون، وتدور أحداثه فى إطار 15 حلقة فقط.

تداول رواد مواقع التواصل فيديو للفنان محمد فراج ، بعد سماعه قرار لجنة اختيار الفيلم المرشح لتمثيل مصر في سباق الأوسكار، وترشيحها فيلم "فوي فوي فوي" للمنافسة على جائزة أفضل فيلم أجنبي بالأوسكار، حيث رافقت كاميرا الفيلم محمد فراج لتنقل ردة فعله بعد فوز فيلمه بالترشيح.

وعبر محمد فراج عن سعادته البالغة بعد استقباله للخبر ، و إعلان إسم فيلمه للمنافسة ضمن جوائز الأوسكار، وعلق مازحًا : "الخبر شرقني ".

وكانت فايزة هنداوي عضو لجنة المشاهدة بنقابة المهن السينمائية، قد أعلنت عن ترشيح فيلم "فوي فوي فوي" للمنافسة على جائزة أوسكار بصفته افضل فيلم دولي، ليكون الفيلم المصري الوحيد الذي ينافس على جائزة الأوسكار.

ونشرت فايزة صورة جمعت لجنة المشاهدة، وكتبت : "فيلم فوي فوي فوي هو الفيلم المصري المرشح للمنافسة على جائزة أوسكار أحسن فيلم دولي، بأغلبية أصوات لجنة الاختيار.. مبروك لكل صناع الفيلم ، من خلال حسابها الرسمي على موقع فيسبوك.