أسعار الذهب في الإمارات تتراجع اليوم الثلاثاء 26-9-2023

سجل سعر الذهب في الإمارات، تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 26-9-2023، بالتزامن مع تراجع سعر المعدن النفيس في ختام الأسبوع الماضي عقب قرارات أسعار الفائدة الإماراتية بالتثبيت فوق مستوى 5%.

أسعار الذهب اليوم في الإمارات

الذهب عيار 24

هبط سعر جرام الذهب عيار 24 في الإمارات اليوم إلى 225.77 درهم، مقابل 226.25 درهم في تعاملات أمس الاثنين، ويعد العيار الأكثر تداولا في الإمارات ودول الخليج.

الذهب عيار 22

تراجع سعر جرام الذهب عيار 22 في الإمارات اليوم إلى 206.96 درهم.

الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 قيراط نحو 197.55 درهم للجرام، اليوم في الإمارات.

الذهب عيار 18

بلغ سعر الذهب عيار 18 قيراط، في الإمارات اليوم، نحو 18 قيراطًا 169.33 درهم.

الذهب عيار 14

تراجع سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط إلى 131.70 درهم.

سعر الجنيه الذهب في الإمارات

كما سجل سعر جنيه الذهب اليوم نحو 1،580 درهمًا.

سعر سبائك الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات من عيار 24 إلى 1.125 درهما.

بينما بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات من نفس العيار إلى 2.250 درهما.

فيما يصل سعر سبيكة الذهب وزن 20 جرامًا إلى 4.500 درهما.

وجاء سعر سبيكة الذهب وزن 1 كجم من عيار 24 إلى 225.102 دراهم.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 2520 جنيها.

عيار 21 يسجل 2205 جنيهات.

عيار 18 يسجل 1890 جنيها.

الجنيه الذهب 17640 جنيها.

الذهب عالميًا

وعن تطورات سعر الذهب في مصر فنجد أنه يتحرك في نطاقات ضيقة تحت المستوى 2225 جنيهًا للجرام عيار 21 وذلك بعد انتهاء تأثير اجتماع البنك المركزي الفيدرالي والمصري من الأسواق، ليعود التذبذب هو المسيطر على تحركات السعر حاليًا.

في حالة الهبوط التدريجي في السعر خلال الأسبوع القادم سيواجه المستوى 2200 جنيه للجرام ومن بعده يستهدف المستوى 2180 جنيه للجرام، وإذا زاد زخم البيع في حالة الهبوط يصل السعر إلى مستهدف 2150 ومن بعده 2130 جنيه للجرام.

تراجعت أسعار الذهب، الاثنين، مع احتفاظ الدولار بقوته بعد أن ألمح مسؤولون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، إلى استمرار رفع أسعار الفائدة لفترة أطول، لكن التحركات كانت محدودة مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم التي ستصدر هذا الأسبوع.