الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أسعار الذهب اليوم الإثنين 25 سبتمبر 2023

بوابة الوفد الإلكترونية

وصلت أسعار الذهب اليوم في مصر، إلى مستويات قياسية، وذلك قبل قرار حكومي مرتقب بشأن مبادرة زيرو جمارك والتي من المقرر أن تنتهي أكتوبر المقبل، سواء بتجديدها أو انتهاء العمل بها.

وتنشر بوابة "الوفد" أسعار الذهب اليوم الإثنين 25 سبتمبر 2023

عيار 24 بيع 2,509 شراء 2,520 جنيها.

عيار 22 بيع 2,300 شراء 2,310 جنيها.

عيار 21 بيع 2,195 شراء 2,205 جنيها.

عيار 18 بيع 1,881 شراء 1,890 جنيها.

عيار 14 بيع 1,463 شراء 1,470 جنيها.

عيار 12 بيع 1,254 شراء 1,260 جنيها.

الاونصة بيع 78,017 شراء 78,372 جنيها.

الجنيه الذهب بيع 17,560 شراء 17,640 جنيها.

الكيلو بيع 2,508,571 شراء 2,520,000 جنيها.

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