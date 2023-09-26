أسعار الذهب في مصر تواصل الانخفاض اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر

واصلت أسعار الذهب في مصر، تراجعًا مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023، بقيمة 5 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر نحو 2205 جنيهات للجرام وسط ترقب لتطورات أسعار الذهب في البورصة العالمية.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 2520 جنيها.

عيار 21 يسجل 2205 جنيهات.

عيار 18 يسجل 1890 جنيها.

الجنيه الذهب 17640 جنيها.

الذهب عالميًا

وعن تطورات سعر الذهب في مصر فنجد أنه يتحرك في نطاقات ضيقة تحت المستوى 2225 جنيهًا للجرام عيار 21 وذلك بعد انتهاء تأثير اجتماع البنك المركزي الفيدرالي والمصري من الأسواق، ليعود التذبذب هو المسيطر على تحركات السعر حاليًا.

في حالة الهبوط التدريجي في السعر خلال الأسبوع القادم سيواجه المستوى 2200 جنيه للجرام ومن بعده يستهدف المستوى 2180 جنيه للجرام، وإذا زاد زخم البيع في حالة الهبوط يصل السعر إلى مستهدف 2150 ومن بعده 2130 جنيه للجرام.

تراجعت أسعار الذهب، الاثنين، مع احتفاظ الدولار بقوته بعد أن ألمح مسؤولون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، إلى استمرار رفع أسعار الفائدة لفترة أطول، لكن التحركات كانت محدودة مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم التي ستصدر هذا الأسبوع.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1923.94 دولار للأونصة بحلول الساعة 1153 بتوقيت غرينتش، كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1943.70 دولار.

وقال كارلو ألبرتو دي كاسا، المحلل لدى كينسيز ماني، إن الذهب يمر بمرحلة لتوطيد مكانته بعد إخفاق الأسعار في البقاء فوق 1930 دولارا للأونصة الأسبوع الماضي، مضيفا أن الذهب قد يتعرض لمزيد من الضغوط تدفعه للاقتراب من المستوى الرئيسي البالغ 1900 دولار إذا رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.

ويؤدي رفع أسعار الفائدة إلى إحجام المستثمرين عن شراء المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا ويجري تسعيره بالدولار.

وحذر مسؤولون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الجمعة، من احتمال الاستمرار في رفع الفائدة حتى بعد قرار المجلس إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي. وقال ثلاثة من صناع السياسات إنهم ما زالوا غير متأكدين من أن جهود كبح التضخم قد انتهت.

ويحوم الدولار حول أعلى مستوى في أكثر من ستة أشهر، في حين اقتربت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها في 16 عاما.

ويترقب المستثمرون الآن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي من المقرر إصداره يوم الجمعة المقبل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 23.57 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 920.61 دولار، وخسر البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1244.22 دولار.