أفيفا تعلن عن انضمام عضوين غير تنفيذيين جديدين إلى مجلس إدارتها

أعلنت شركة أفيفا AVEVA، الشركة العالمية المتخصصة في مجال البرمجيات الصناعية، عن تعيين مديرين غير تنفيذيين جديدين في مجلس إدارتها في شهر سبتمبر المقبل.

تأتي هذه التعيينات في الوقت الذي تعزز فيه الشركة تركيزها على الانتقال إلى البرمجيات كخدمة (SaaS) والتوسع في الأسواق الرئيسة بما في ذلك الولايات المتحدة والصين.

الدكتور يانبينج لي هو رائد عالمي في مجال الأعمال والتكنولوجيا ويتمتع بخبرة واسعة في بناء المنتجات المتخصصة في السوق والشركات ذات النمو الفائق التي تزيد قيمتها عن مليار دولار أمريكي. تتمتع بجذورها العميقة في التكنولوجيا والهندسة، وقد قادت عمليات تجارية دولية واسعة النطاق. إنها تتمتع بخبرة في التجارة السحابية وبرامج المؤسسات وسوق SaaS الرقمي المتطور.

كارل باس هو الرئيس السابق والمدير التنفيذي لشركة برمجيات التصميم الصناعي أوتوديسك. كان له الفضل في توسيع Autodesk إلى ما هو أبعد من عروض البرامج الأساسية من خلال عمليات الاستحواذ وتطوير المنتجات الجديدة، مما أدى إلى الانتقال من التصميم القائم على النماذج ثنائية الأبعاد إلى ثلاثية الأبعاد. كارل هو المؤسس المشارك لشركة Flying Moose وIthaca Software وBuzzsaw.

قال كاسبر هيرزبيرج، الرئيس التنفيذي لشركة AVEVA: "يسعدنا انضمام يانبينج لي وكارل باس إلى مجلس إدارة AVEVA. إنها نقطة حاسمة في تطورنا التجاري والبرمجيات، وستكون خبرتهم ورؤيتهم حيوية بالنسبة لنا ونحن نخطط لاستراتيجيتنا. وإنني أتطلع إلى العمل معهم بينما نواصل ريادة البرمجيات التي تمكن الصناعة من أن تكون في طليعة الابتكار الرقمي.

وأضاف بيتر هيرويك، رئيس مجلس إدارة AVEVA: "يعد توسيع مجلس إدارة AVEVA ليشمل Yanbing Li وCarl Bass خطوة مهمة بينما نعمل على تسريع استراتيجية SaaS الخاصة بشركة AVEVA والتعمق أكثر في الأسواق ذات النمو المرتفع. وإلى جانب خبرتنا القوية الحالية وتجربتنا في مجلس الإدارة، فإنهم يجلبون الخبرة في برامج الهندسة والتصميم، والخبرة المتمرسة في العمل في الأسواق العالمية، وخاصة في آسيا. وإنني أتطلع إلى التعاون معهما لتحقيق العقد المقبل من النمو لشركة AVEVA."

ينصب التركيز الاستراتيجي لشركة AVEVA على أن تصبح المزود الأول للبرمجيات كخدمة للذكاء الصناعي. تتطور الشركة حاليًا إلى نموذج أعمال قائم على الاشتراك.

منذ تأسيسها، تطورت AVEVA من مطور برامج تصميم متخصص إلى شركة برمجيات صناعية عالمية رائدة. واليوم، تعمل برامج AVEVA على تعزيز الكفاءة وتقليل التكاليف لأكثر من 20.000 عميل حول العالم، بما في ذلك توفير التوأم الرقمي الشامل الذي يمتد دورة حياة الأصول من الهندسة إلى العمليات والصيانة عبر مختلف الصناعات في جميع أنحاء العالم.