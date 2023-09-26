المستلزمات الطبية: 300 مصنع حصلوا على الأيزو ونصدر لأكثر من 65 دولة

عقدت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري من خلال شُعبة المستلزمات الطبية، اجتماعًا موسعًا؛ لمناقشة بعض الموضوعات والتحديات التى تواجه قطاعها في خطوة لدعم وتنمية هذا القطاع الذي يمثل أهمية خاصة مجتمعيا وإقتصاديا.

وأشاد محمد إسماعيل عبده رئيس شُعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة بدور هيئة الشراء الموحد بعد دورها في إخراج البضائع من الموانئ للحفاظ علي ضبط السوق في قطاع المستلزمات الطبية بعد تدبيرها المخصصات المالية لهذه البضائع ، موجهًا الشكر نيابة عن مجلس إدارة الشُعبة لمسئولي هيئة الشراء الموحد بعد هذا الموقف الذي اعتبره وطني ويستهدف المصلحة العامة.

وقال "عبده" إن دعم الدولة للصناعة كان له الأثر الإيجابي في قطاع المستلزمات الطبية ، حيث أن هناك حوالي 300 مصنع حاصل علي شهادة الأيزو في قطاع المستلزمات الطبية وهذا لم يكن موجود من قبل ، وأصبح داعمًا للصادرات المصرية حيث يتم التصدير لأكثر من 65 دولة ، وتعتبر مصر من أكبر الدول العربية والإفريقية المصدرة للمستلزمات الطبية.

دعم وتنمية قطاع المستلزمات الطبية

وأعلن رئيس شُعبة المستلزمات الطبية عن التحضير حاليا لمذكرة تفصيلية بكافة مطالب ومقترحات قطاع المستلزمات الطبية لرفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء من خلال الغرفة في خطوة تستهدف دعم وتنمية قطاع المستلزمات الطبية والتغلب علي التحديات الحالية.

وأبدي "عبده" ارتياحة لاستجابة الوزارات والهيئات والتواصل بشكل به فاعلية في الفترة الأخيرة ، وهو ما يخدم المصلحة العامة لبلدنا والأنشطة المختلفة التي تمثل القاعدة الأساسية للاقتصاد القومي ، لافتًا إلى أهمية تعديل قانون الغرف التجارية بما يتواكب مع متطلبات العصر الحديث ويحافظ علي دور الغرف التجارية التي تمثل كافة الأنشطة التجارية والصناعية والاستثمارية والخدمية ، وأيضا الدور المجتمعي للغرف التجارية الذي يزداد يومًا بعد الآخر