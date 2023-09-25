الغرف التجارية: الأدوية المغشوشة ظاهرة موجودة في أوروبا وكل أنحاء العالم

أكد الدكتور علي عوف رئيس شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية، أن الأدوية المغشوشة، موجود على مستوى العالم، حتى في أوروبا والولايات المتحدة و كل أنحاء العالم ، ولكن الاحصائيات في الخارج تؤكد أنها 10% من حجم التجارة العالمية ، أما في مصر لايوجد إحصائية واضحة.

وأضاف على عوف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة، المذاع على فضائية “أون”، : “في مصر حجم الأدوية المغشوشة يجري التعامل معها عبر هيئة الدواء عبر آلية اللتبع للمنبع في المخازن ومنها مصانع بير السلم ومن ثم إتخاذ الاجراءات القانونية”.

وأشار إلى أنه وفقاً للقانون والأعراف الصيدلانية الدولية يجب في حال ضبط كميات من أصناف مغشوشة بعينها إخطار الجهات الصيدلانية الرسمية للقيام بعمليات التفتيش الصيدلي وأخذ عينات من الأرفف ومطابقتها بالفواتير وفي حال عدم وجود فواتير رسمية يتم تحرير محضر.

وتابع “ ظاهرة الأدوية المغشوشة منتشرة بشكل أكبر خارج المدن الرئيسية في القرى والمناطق الريفية حيث أن درجة المتابعة أقل من المدن الرئيسية”، مردفا: "الأمر لثاني يتعلق بالمخازن المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية حيث أن هناك ضوابط موضوعة من قبل هيئة الدواء بالتعاون مع شعبة الأدوية للإشراف عليها وتقنين أوضاعها ووضعها.

وأوضح أن الصيدلي في العادة لايعرف مدى غش تلك الادوية من سلامتها وذلك بسبب بعض المخازن التي تقدم خصومات عالية على الادوية فيقوم الصيدلي بالتعامل معها دون علم، لافتاً إلى أنه سواء المواطن أو الصيدلي أو المفتش نفسه قد يواجه صعوبات في رصد تلك الأصناف لدقة تقليد العبوات الخارجية ولكن بالامكان مراجعة شكل ومراجعة مواصفات العلبة من الخارج.