هيئة الدواء توضح طريقة التفريق بين الأدوية الأصلية والمغشوشة في الصيدليات

نشرت هيئة الدواء المصرية تقريرا رسميا تحذر خلاله من 3 أدوية مغشوشة موجودة فى السوق الدوائية، ويأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة وضبط السوق الدوائية.

وقالت هيئة الدواء : «تحذر الهيئة من العبوات المغشوشة من المستحضر الدوائي Tarivid 200 mg»، وأوضحت الهيئة كيف يمكن التفرقة بين العبوات المقلدة والأصلية وجاءت على النحو التالي:

- العبوات الأصلية الكرتون الخارجي يوجد علامة م أعلى كلمة تاريفيد في العبوة المقلدة الحجم مختلف.

جدير بالذكر أن هذا المستحضر يستخدم لالتهابات الجهاز التناسلي عند الرجال والنساء.

كما حذرت هيئة الدواء من مستحضر POLYFRESH وقالت إن هناك عبوات مغشوشة من المستحضر الدوائي في الأسواق وعلى المواطنين الرجوع إلى الطبيب أو الصيدلي حال الشراء أو الاتصال بالخط الساخن للهيئة.

ويشار إلى أن المستحضر يستخدم قطرة لعلاج نقص الدموع وجفاف العيون وما يصيبها من التهابات.

وحذرت هيئة الدواء فى منشورها من المستحضر الحيوي Efalex Liquid 120ml، وقالت الهيئة يمكن التفرقة ظاهريا من خلال الكرتون الظاهري، كلمة إنجلترا بنقاط في العبوة الأصلية، والمقلدة لا يوجد، كما يوجد نقطة اختلاف أخرى في حجم المكونات.

وطالبت هيئة الدواء من المواطنين في حال وجود شكوى بالرجوع للصيدلي للتأكد من العبوة أو الاتصال على الخط الساخن 15301 أو الإبلاغ عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.