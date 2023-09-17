علامات تدل على انتهاء صلاحية الدواء (فيديو)

كشف الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، عن علامات تدل على انتهاء صلاحية الدواء محذرا من تناولها في هذه الحالة.

وقال “عنان”، خلال حواره مع برنامج “صباح الخير يا مصر”، عبر القناة الأولى اليوم الأحد، إن الحالة الأولى تحدث عن تغير في التركيب الكيميائي للدواء وبالتالي يجب عدم تناول الدواء، أما الثانية تقل فعالية المادة الفعالة في الدواء وبالتالي يقل تأثير الدواء قليلا على المريض ولكن يمكنه تناوله.

وأوضح أن تعرض الدواء للضوء لفترة طويلة يفسده، مؤكدا ضروة عدم إخراج الأدوية من تغليفها وتعرضها للضوء إلا في حالة الاستخدام، مشيرا إلى أن تكون السكر على غطاء أدوية الشرب دليل على فسادها ويجب عدم استخدامها.

نصيحة بقراءة النشرة

وأشار إلى أن أدوية الشرب لها تاريخين للصلاحية، الأول يتعلق بحالة عدم فتح العلبة، أما الثاني في حالة فتح العلبة، هناك قطرات مدة صلاحيتها تستمر حتى أسبوعين.

ونصح المواطنين بضرورة قراءة النشرة الداخلية للدواء خاصة طرق حفظ الدواء ودرجة حرارته المناسبة وتاريخ صلاحيته.