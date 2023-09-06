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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

هيئة الدواء المصرية تحذر من عبوات مقلدة لقطرة العين ديفلوستيرو

هيئة الدواء
هيئة الدواء

حذرت هيئة الدواء المصرية من عبوات مقلدة لقطرة العين ديفلوستيرو 5 ملل، والتي تستخدم لعلاج التورم والألم بعد جراحات العيون.

 العبوات الأصلية

وأوضحت الهيئة أن العبوات المقلدة تحمل رقم التشغيلة 1022253، وأن أبرز الفروقات بينها وبين العبوات الأصلية هي أن المستحلب الأصلي أبيض في العبوات الأصلية، وشفاف شبه الماء في العبوات المقلدة.

كما حذرت الهيئة من جميع التشغيلات التي توافق المواصفات المذكورة للعبوات المقلدة، مشددة على المواطنين ومقدمي الخدمة إبلاغ الهيئة من خلال البريد الإلكتروني أو الخط الساخن.

ولفتت إلى أن قطرة العين ديفلوستيرو 5 ملل تستخدم تحت إشراف طبي كمضاد للالتهابات بعد جراحات العيون، حيث تعمل على الحد من الألم والالتهاب من خلال تثبيط إفراز وتصنيع المواد المسببة للالتهاب.

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نصائح هيئة الدواء عند استخدام جهاز قياس ضغط الدم

وقف صرف المستحضرات الدوائية التي تحتوي على مادة السودوافدرين

وفي وقت سابق، قررت الشركة المصرية لتجارة الأدوية وقف صرف كافة المستحضرات الدوائية التي تحتوي على مادة السودوافدرين لمؤسسات صيدلية في 10 محافظات، بناء على تعليمات من هيئة الدواء المصرية.

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بعد تحذيرات هيئة الدواء.. أدوية مغشوشة تسبب اضرار صحية كبيرة

وأفاد منشور الشركة المصرية لتجارة الأدوية بأن الإدارة المركزية للعمليات التابعة لهيئة الدواء المصرية وجهت بوقف صرف كافة الأدوية التي تحتوي على مادة السودوافدرين لصيدليات في محافظات: أسوان، البحر الأحمر، الأقصر، الشرقية، الفيوم، أسيوط، مرسى مطروح، سوهاج، البحيرة، والإسكندرية.

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