مئات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين، صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مُشددة من شرطة الاحتلال.

وأفادت مصادر فلسطينية في المدينة المحتلة، بأن مئات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى منذ السابعة صباحًا بحماية شرطة وقوات الاحتلال، في ذكرى "عيد الغفران اليهودي"، حيث ارتدى بعضهم لباس الكهنة، فيما رُصد أحدهم وهو يحمل سلاحا شخصيًا.

واقتحم 673 مستوطنا أمس باحات المسجد الأقصى مقارنة بـ 500 في اليوم نفسه من العام الماضي، ما يشير إلى ارتفاع عدد المقتحمين.

ومنعت قوات الاحتلال أمس المصلين الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا من دخول الأقصى لأداء الصلوات، كذلك أبعدت عددا من الشبان من داخل المسجد إلى خارجه.