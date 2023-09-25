عاجل
وزير التجارة والصناعة يصدر قرارًا بإقالة رئيس هيئة التنمية الصناعية
الإثنين 25 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

مئات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

اقتحام المسجد الأقصى
اقتحام المسجد الأقصى من قبل المستوطنين الإسرائيليين

 اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين، صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مُشددة من شرطة الاحتلال.

 

وأفادت مصادر فلسطينية في المدينة المحتلة، بأن مئات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى منذ السابعة صباحًا بحماية شرطة وقوات الاحتلال، في ذكرى "عيد الغفران اليهودي"، حيث ارتدى بعضهم لباس الكهنة، فيما رُصد أحدهم وهو يحمل سلاحا شخصيًا. 

 

واقتحم 673 مستوطنا أمس باحات المسجد الأقصى مقارنة بـ 500 في اليوم نفسه من العام الماضي، ما يشير إلى ارتفاع عدد المقتحمين.

 

ومنعت قوات الاحتلال أمس المصلين الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا من دخول الأقصى لأداء الصلوات، كذلك أبعدت عددا من الشبان من داخل المسجد إلى خارجه.

مواد متعلقة

عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

فرار عشرات المستوطنين الإسرائيليين من بلدة قصرة بعد مواجهات عنيفة مع الفلسطينيين

البرلمان العربي: اقتحام المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى يزيد من التصعيد

عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى
الجريدة الورقية