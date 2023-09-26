المنزلة تفوز بخماسية نظيفة في منافسات دوري مراكز الشباب بالدقهلية

انطلقت منافسات الدور الثاني من الأسبوع الثامن لدوري مراكز الشباب " توتال إنرجيز" فى نسخته العاشرة، المجموعة الأولى، اليوم الثلاثاء، بمحافظة الدقهلية على ملاعب مراكز الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

جاءت نتائج منافسات الدور الثاني للأسبوع الثامن من دورى مراكز الشباب ضمن المجموعة الثانية وذلك بفوز فريق مركز شباب مدينة المنزلة علي فريق مركز شباب ميت مدينة ميت سلسيل بنتيجة 0/5، أما المباراة الثانية في نفس المجموعة فقد تعادل فريق مركز شباب مدينة المطرية مع فريق مركز شباب النسايمة بالتعادل السلبي 0/0، على ملاعب مراكز الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

وأقيمت جميع المباريات فى تمام الساعة الواحدة ظهراً، على ملاعب مراكز الشباب بالدقهلية، بإشراف رمضان صالح، و عصام رمضان، والدكتور على فتوح، وعلي حامد، وصلاح نصرالمراقبين من الإدارة العامة للشباب ولجنة الدوري بالمديرية، وطاقم التحكيم من منطقة الدقهلية لكرة القدم، وسط إجراءات أمنية من قوات الشرطة، وهيئة الإسعاف المصرية بالدقهلية.

وصرحت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، أن دورى مراكز الشباب النسخة العاشرة يشارك فيه عدد 24 فريق موزعين جغرافيا تبعا لــ 19 ادارة فرعية، وأسفرت القرعة عن أربع مجموعات، كل مجموعة مكونة من 6 فرق، وتقام المباريات بنظام الذهاب والعودة على ملاعب مراكز الشباب بالدقهلية ، وتتحمل وزارة الشباب والرياضة الانتقالات الخاصة باللاعبين المشاركين.

ينفذ الدورى تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الذى أكد أن دوري مراكز الشباب لكرة القدم يعد واحدًا من أهم المشروعات القومية التي تنفذها الوزارة عل مدى 9 سنوات متتالية، وصولاً إلى النسخه العاشرة، بغرض نشر ثقافة الممارسة الرياضية فضلاً عن دوره الهام في اكتشاف الموهوبين في لعبة كرة القدم بجميع قرى ومدن محافظات الجمهورية.