رغم إرتفاع أسعارها.. إقبال على شراء حلوى المولد النبوي ببني سويف

شهدت معارض و محلات بيع حلوي المولد النبوي الشريف بمحافظة بني سويف، إقبالًا ملحوظًا من الأهالي على شراء حلوي المولد النبوي الشريف، بالرغم من الإرتفاع النسبي في أسعار حلاوة المولد النبوي لهذا العام إلا أن الإقبال كان ملحوظا.

وحرص الاهالي، على شراء حلاوة المولد النبوي باختلاف أنواعها سواء كانت غربية أو شرقية كالفولية والحمصية والسمسية والملبن”.. بهذه الكلمات تحدث نادر عن حالة الإقبال على بيع الحلوى بمحافظة بني سويف.

وأضاف كنا نتوقع إقبالا أكثر من ذلك ولكن الحمد لله نسبة البيع كانت أقل نوعا من الأعوام السابقة وخاصة في ظل ارتفاع الاسعار العالمية و سعر السكر في مصر متاثرا بها .

وأكد أحمد عبد اللطيف - بائع حلوي- إلى أنه تنوعت الأصناف واختلفت الأسعار حتى تكون مناسبة لجميع المستويات فهناك أنواع مرتفعة الثمن وأخرى متوسطة تناسب الفئات المحدودة الدخل وخاصة وأن الجميع يحرص على شراء حلاوة المولد النبوي .

واستكمل عبد اللطيف، أن الأسعار هذا العام تنوعت فكان هناك الكيلو بـ 60 جنيها للحلوي البيضاء و70 جنيها للحلوى الناشفة "الفولية والسودانية وغيرها " والتي تشهد إقبالا كبيرا عن الأنواع الأخرى.

وارجع محمد ابراهيم- بائع- عدم الاقبال الكثيف يرجع بسبب تصادف دخول المدارس مع الإحتفال بالمولد النبوي الشريف وشراء مستلزمات المدارس جعل ذلك يؤثر على نسبة الشراء لحلوى المولد ولكن وبالرغم من ذلك إلا أن نسبة البيع والشراء كانت معقولة

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