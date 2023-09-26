كرم جبر يوقّع مذكرة تفاهم مع مجلس دبي للإعلام

وقَّع الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مذكرة تفاهم مع منى المرى نائب رئيس مجلس دبي للإعلام بحضور الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام.

وأكد الكاتب الصحفي كرم جبر خلال التوقيع على أهمية التعاون الإعلامي بين البلدين الذي يعكس العلاقات المتينة بين زعيمي البلدين، مضيفًا أن هناك مظلَّة سياسية رائعة يشكّلها الرئيس عبدالفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، وكذلك خصوصية العلاقات مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأثنى على التعاون المستمر والتنسيق في المواقف والرؤى بما يعكس عمق الروابط والعلاقات بين البلدين .

وأضاف جبر أن هناك خصوصية في العلاقات بين مصر والإمارات في المجال الإعلامي، ونهدف إلى أن يعكس الإعلام الصورة الحقيقية الجيدة للتواصل بين الدولتين، مشيدًا بالعلاقات التاريخية المتينة التي تربط بين الشعبين.

وأكد على أهمية التعاون في مجالات متعددة، في مقدمتها الإعلام البيئي في ضوء استضافة الإمارات لمؤتمر المناخ نهاية هذا العام، وكذلك التحديات التي تواجة الإعلام العربي نتيجة الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي، ومواجهة الغزو المنظَّم لوسائل الإعلام الحديثة والمنصات الإلكترونية التي تدخل البيوت وتُقدم محتوى لا يتلاءم أحيانًا مع القيم الدينية والأخلاقية لمجتمعاتنا العربية، وضرورة الوصول إلى محتوى إعلامي يتواءم مع عاداتنا وتقاليدنا.

مذكرة تفاهم بين الأعلى للإعلام ومجلس ديي



وتتضمن مذكرة التفاهم دعم صناعة الإعلام عبر تعزيز التعاون بين "مجلس دبي للإعلام" و"المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام"، من خلال التعاون في تدريب وتطوير الكوادر الإعلامية العاملة في مختلف القطاعات في المؤسسات الإعلامية، وتبادُل الخبرات والمعرفة الفنية بين المؤسسات الإعلامية في البلدين، والتعاون في إجراء البحوث والدراسات المتخصصة في المجال الإعلامي، وكذلك الملكية الفكرية للدراسات والبحوث الإعلامية.



وتدخل المذكرة حيز التنفيذ فور التوقيع عليها من قِبَل مسئولي مجلس دبي للإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وستظل سارية المفعول حتى تعديلها أو إنهائها من قِبَل أيٍ من الطرفين وبموافقة متبادلة.