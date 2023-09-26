ورشة تدريبية على أعمال الخزف والسجاد والجلود بمركز شباب العركى بفرشوط

نظم مركز شباب العركى بمركز فرشوط شمال محافظة قنا، ورشة عمل على أعمال الخزف والسجاد، وذلك ضمن خطة نشاط نادى الفتاة بالمركز وذلك وذبتوجيهات مصطفى أبوجبل مدير مديرية الشباب والرياضه بقنا.

وأكد الو جبل، أن التدريب بتلك الورش تسهم بشكل كبير فى ثقل مهارات الشباب وخلق جيل مدرب للعمل من خلال المشروعات الصغيره.

وأوضحت ساميه ناروز مدير عام إدارة شباب فرشوط، أن دور مراكز الشباب فى تنمية مهارات الشباب على أسس علميه من خلال تلك الورش وخلق فرص التنافس والتفكير خارج الصندوق.

وأكدت شرين أبوالسعود منسقة نادى الفتاة بالمديرية، إلى انه يجب على الشباب استغلال هذه الدورات والورش التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة والاستفاده منها والدخول إلى سوق العمل الحر بأقل التكاليف من أبسط الخامات وخلق فرص عمل للفتيات وتشجيعهم باستمرار وعرض هذه المنتجات فى المعارض المحليه والدوليه وعلى الإنترنت.

من جهته صرح على عدلى رئيس مجلس إدارة مركز شباب العركى، على رفع الوعي الحرفى وتذليل كافة المعوقات والصعوبات لجذب اكبر عدد من الفتيات وتوسيع قاعدة المشاركة .