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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

أسامة الأسموني: تكريم السيسي لأوائل الجامعات دافع قوي لدعم الشباب

النائب أسامة الأشموني
النائب أسامة الأشموني

قال النائب أسامة الأشموني، عضو مجلس النواب، إن تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأوائل الجامعات الحكومية والخاصة خلال زيارته لجامعة قناة السويس على خلفية افتتاحه عدد من المشروعات التنموية بمحافظة الإسماعيلية، خطوة إيجابية على الطريق الصحيح لتخريج كوادر متميزة ومؤهلة لسوق العمل.

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النائب أسامة الأشموني: توجيهات السيسي بتعميق التصنيع المحلي سيوفر فرص عمل للشباب

وأوضح الأشموني، في تصريحات صحفية له، أن التكريم الدوري للطلاب بمثابة دافع قوي يؤكد اهتمام الدولة المصرية بالشباب ودعمهم وإشراكهم في الحياة السياسية وصنع القرار السياسي للدولة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي منذ تقلده مهام منصبع عام 2014 وهو يولي الشباب اهتمام خاص، من خلال إشراكهم في كافة الافتتاحات علاوة على تدريبهم وتأهيلهم للقيادة من خلال مؤتمرات الشباب والحوار الوطني والأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.

وأشار النائب أسامة الأشموني، إلى أن الهدف الرئيسي للقيادة السياسية هو بناء الإنسان بما يسهم في بناء المجتمع، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومتطلبات الجمهورية الجديدة من خلال بناء جيل متميز ومؤهل لمتطلبات سوق العمل وتنمية وخدمة المجتمع المصري والمساهمة في حل مشكلاته.

وتابع عضو مجلس النواب، أن الفترة الحالية تشهد طفرة كبيرة في قطاع التعليم الجامعي الذي يستهدف بناء الإنسان المصري والمجتمع في إطار الاستراتيجية الجديدة.

يشار إلى أنه يقوم الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكريم أوائل الجامعات الحكومية والخاصة خلال احتفالية كبرى بجامعة قناة السويس، على خلفية افتتاحه عدد من المشروعات التنموية بمحافظة الإسماعيلية.

 

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