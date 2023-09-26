معبد دندرة غرب قنا يستضيف احتفالية يوم السياحة العالمي

حضر اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، فعاليات الاحتفال بيوم السياحة العالمي بمعبد دندرة، تحت شعار "السياحة والاستثمار الأخضر".

قال المحافظ، إن الاحتفال باليوم العالمى للسياحة يتم تنظيمه هذا العام تحت شعار "السياحة والاستثمار الأخضر"، يهدف زيادة الوعى وإظهار دور السياحة وتأثيرها على القيم الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية على المستوى العالمي، مؤكدا أن الحكومة المصرية تضع القطاع السياحى نصب اعينها من أجل زيادة الحركة الوافدة من دول العالم إلى مصر خلال الفترة المقبلة وفتح أسواق سياحية جديدة تساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

عروض فنية

وتضمنت الاحتفالية عروض فنية ( التنورة – تابلوه النوبة )، قدمتها فرقة الفنون الشعبية بقصر ثقافة قنا ، بجانب عدد من العروض التى قدمها طلاب مدرسة الراهبات الفرانسيسكانيات والتى حازت على إعجاب الحاضرين وبالأخص السائحين، كما حرص السائحين على التقاط الصور التذكارية مع محافظ قنا

أكبر المعابد الفرعونية

وبيّن المحافظ، أن معبد دندرة من واحد من أكبر المعابد الفرعونية حفظًا في مصر القديمة ، وتعتبر واجهة المعبد من أروع واجهات المعابد المصرية القديمة، حيث يتصدر الواجهة ستة أعمدة متوجة برؤوس حتحور، والتى تحظى باهتمام السائحين من مختلف أنحاء العالم، لافتًا إلى أن المنطقة المحيطة للمعبد تزخر بالكثير من الآثار الفرعونية مثل الهيكل الرئيسى للمعبد ومعبد ولادة إيزيس والبحيرة المقدسة ، كما يوجد به المناظر الفلكية المصورة على الأسقف ، ويعود للإله حتحور رمز الجمال والخصوبة والنيل.

معرض أيادي مصر

وعلى هامش الاحتفال افتتح المحافظ معرض أيادى مصر للصناعات الحرفية والتراثية بمعبد دندرة، والذى نظمته وحدة أيادي مصر بالمحافظة، بالتعاون مع مدرية التضامن الاجتماعي ، وضم المعرض عدد من منتجات الحرف التراثية واليدوية مثل ( الفركة والفخار والمشغولات الخشبية " خشب السرسوع" والخزف والجلود وأعمال الشمع واللوحات الزيتية والإكسسوار )، ويهدف المعرض الى دعم اصحاب الحرف لتسويق منتجاتهم التراثية والحرفية، لزائري المعبد من السائحين والمصريين للتعرف على جمال الحرف التراثية والمصنوعات اليدوية.

حضر الاحتفال حسام حمودة السكرتير العام، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، وأيمن هندى مدير عام منطقة آثار قنا، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، وعبدالرحيم محمد مدير ادارة الاستثمار بالمحافظة، وجيهان رمزى القائم بأعمال مدير فرع ثقافة قنا، وطارق لطفى رئيس مركز ومدينة قنا، وعبدالحكيم الصغير مدير معبد دندرة، وعدد من السائحين الذين جائوا إلى قنا لزيارة معبد دندرة