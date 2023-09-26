علماء الأوقاف: الهجرة النبوية كانت حدثًا فريدًا وفارقًا في التاريخ

أقيمت فعاليات اليوم الثاني للأسبوع الثقافي في ‏ست وعشرين ‏محافظة الإثنين 25 سبتمبر 2023م، حيث تناول الأسبوع الثقافي الحديث عن: "النبي (صلى الله عليه وسلم) من البعثة إلى الهجرة"، بمشاركة ‏نخبة من كبار العلماء ‏والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.

وقد أكد العلماء أن النبي (صلى الله عليه وسلم) لما بلغ أربعين سنة جاءه جبريل (عليه السلام)، بالوحي من ربه وهو في غار حراء، وظل (صلى الله عليه وسلم) يدعو إلى الله تبارك وتعالى، وأن الفترة من البعثة إلى الهجرة النبوية ذات أحداث وتاريخ عظيم، وأن الهجرة كانت حدثًا فريدًا وفارقًا في تاريخ الإسلام بعد بعثة نبينا (صلى الله عليه وسلم).

أماكن إقامة الأسبوع الثقافي

جدير بالذكر أن الأسبوع الثقافي أقيم بالمحافظات التالية:

ففي محافظة المنيا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد عين شمس.‎

وفي محافظة البحر الأحمر أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد التوبة.

وفي محافظة دمياط أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد المناوي.

وفي محافظة شمال سيناء أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد أبو حنيفة.

وفي محافظة الدقهلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد المتولي.‎

وفي محافظة جنوب سيناء أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الطور.

وفي محافظة بورسعيد أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الرزاق.‎

وفي محافظة الإسماعيلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد محمد علي.‎

وفي محافظة مطروح أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكبير.

وفي محافظة القليوبية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الزيات.‎

وفي محافظة قنا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد مياس.‎

وفي محافظة البحيرة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الرحمة.‎

وفي محافظة المنوفية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد سيدي عزاز.‎

وفي محافظة الغربية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد السيد أحمد البدوي.

وفي محافظة الإسكندرية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد البرنس إبراهيم.‎

وفي محافظة الشرقية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد زاد المعاد.

وفي محافظة أسيوط أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكبير.

وفي محافظة أسوان أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد أسوان.‎

وفي محافظة الوادي الجديد أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الحصري.‎

وفي محافظة بني سويف أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد إسماعيل القاي.

وفي محافظة الجيزة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد مصطفى محمود.

وفي محافظة الفيوم أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد عليوة.‎

وفي محافظة سوهاج أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الأزهر.‎

وفي محافظة كفر الشيخ أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الشرقي.‎

وفي محافظة الأقصر أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد أبو شحات.‎

وفي محافظة السويس أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الخضر.